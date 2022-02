Egy hét alatt jelentős a javulás a hazai járványadatokban

A beoltottak száma 6 394 379 fő, közülük 6 168 926 fő a második, 3 809 703 fő már a harmadik oltását is felvette.

A járvány kezdete óta összesen 1 787 544-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Meghalt 197, többségében idős, krónikus beteg. Így az elhunytak száma 43 949-re emelkedett.

A gyógyultak száma 1 588 843 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 154 752 főre csökkent.

Kórházban 3615 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 132-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy héttel ezelőtt az összesített hétvégi adatok szerint 13 261 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Magyarországon, meghalt 233 beteg. Kórházban 4741 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 176-an voltak lélegeztetőgépen.

Legutóbb napi adatokat pénteken közölt az operatív törzs, ezek szerint 4498 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 88 koronavírusos beteg. Kórházban 3997 beteget ápoltak, közülük 148-an voltak lélegeztetőgépen.

A kormányzati tájékoztató oldalon hozzáteszik: továbbra is folytatódik az oltási akció; márciusban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat, és azokat is, akiknek már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani; emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat.

(Borítókép: Huszti István / Index)