Magyar kezdeményezésre ingyenes ügyvédi segítség az Ukrajnából menekülőknek

Az ügyvédi összefogás Magyarországról indult, a magyar tulajdonú nemzetközi iroda, a KNP LAW egyik ügyvédjének, Koppány Olivérnek néhány közösségi médiás posztjával.

A LinkedInre és az Instagramra írtam ki, hogy ha van az ismerőseim közt olyan ügyvéd, aki tud és akar segíteni, az vegye fel velem a kapcsolatot. Az első néhány órában több mint négyszáz e-mail érkezett, pénteken és szombaton a kollégáimmal rendszereztük az adatokat, fejlesztők bevonásával vasárnapra összeállt a kereshető adatbázis és kapcsolati űrlap

– közölte érdeklődésünkre az ügyvéd. Hozzátette: a kezdeményezés a Big Law Boiz oldalnak köszönhetően azonnal terjedni kezdett az Instagramon, és több amerikai ügyvédi iroda is az akció mögé állt. Egy Google-táblázattal kezdődött, ami mára egy jól kereshető, használható adatbázissá alakult, amelyet a világ több részén, többek közt Kaliforniában dolgozó fejlesztőcsapatok tökéletesítenek.

Vasárnap óta már működik az az oldal (ukrainelegalaid.org), amely kettős célt szolgál:

egyrészt ügyvédek jelentkezhetnek a világ minden tájáról, hogy ingyenes jogi segítséget nyújthassanak az ukrajnai menekülteknek,

másrészt az otthonukat elhagyni kényszerülők tudnak ügyvédet keresni az adatbázisban.

Koppány Olivér tájékoztatása szerint az ügyvédek megadhatják az irodájuk helyszínét, a joghatóságot (azt az országot, ahol el tudnak járni), valamint feltüntethetik menekültügyi tapasztalatukat is.

Természetesen minden ügyvéd ellenszolgáltatás nélkül, pro bono vállalja a tanácsadást

– jegyezte meg az ügyvéd.

Az oldal jelenleg angol, ukrán, lengyel és orosz nyelven működik, de még hétfőn további más – köztük magyar – nyelven is elérhető lesz. Mint megtudtuk,

az utóbbi két napban már több mint háromszáz megkeresés érkezett a platformon keresztül,

ezért a jogi szakember kiemelten fontosnak nevezte, hogy minél több magyar ügyvéd is csatlakozzon a kezdeményezéshez. Jelenleg ugyanis túlnyomórészt észak-amerikai ügyvédek regisztráltak, ezért azon dolgoznak, hogy minél több európai ügyvédhez is eljusson a hír. Ugyanígy számítanak az érintettekkel kapcsolatban álló nonprofit szervezetek, kormányok és önkormányzatok segítségére is.

Koppány Olivér azonban nem elégedett meg ennyivel, hiszen a hétvégén a magyar–ukrán határnál járt, és Záhonynál kis tábla mögött ülve személyesen is igyekezett a menekülőknek a segítségére lenni. Elmondása szerint

sokan szeretnének eljutni Amerikába, Olaszországba, Svédországba vagy Portugáliába, és a továbbutazásukhoz, a vízumügyek intézéséhez kérnek jogi segítséget.

Az ügyvéd szerint már eddig is sokféle ügy merült fel, például a vállalkozóknak a cégalapításban tudnak segédkezet adni. Igyekeznek mindenféle jogi ügyletben segíteni, de ehhez várják a további ügyvédkollégák jelentkezését.

(Borítókép: ukrainelegalaid.org)