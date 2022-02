Molnár Zsolt 40 millió forint kenőpénzt vehetett át

Negyvenmillió forint kenőpénzt vett át Molnár Zsolt, a Magyar Szocialista Párt pártigazgatója – derül ki annak a Fuzik Zsoltnak a poligráfos vizsgálat által is megerősített vallomásából, aki korábban már Horváth Csaba és Tóth Csaba szocialista politikusokra nézve is terhelő információkat hozott az ügyészség tudomására.

Hétfőn írta meg a Magyar Nemzet, hogy a zuglói parkolási botrányban gyanúsított Fuzik Zsolt a SYS IT Services fővárosi pályázatában is érintett volt. A cég 2019 nyarán nyert el egy jelentős közbeszerzést, amely alapján két éven át milliárdokért működtethették a BKV informatikai rendszereit.

Molnár Zsolt és társa ennek a pályázatnak a beadása előtt keresték fel a vállalatot azzal, hogy nem támadják meg a szerződést, ha fizetnek nekik. Molnár Zsolt 40 milliót kért, míg társa 30 milliót.

2019 második felében 40 millió forint vesztegetési pénzt adtam át Molnár Zsolt országgyűlési képviselőnek

– fogalmazott a hazugságvizsgálat által is megerősített vallomásában Fuzik Zsolt, és elmondta, 2019. augusztus 6-án délelőtt 10 órakor találkoztak a szocialista pártigazgatóval a Casa Bianca étterem előtt, az V. kerületben, ahonnan – a Parlament és a Képviselői Irodaház között fekvő – Olimpia parkba sétáltak.

Fuzik Zsolt vallomása szerint a vesztegetési pénzt egy fekete bőr Hugo Boss táskában vitte magával. A parkban Molnár Zsolttal leültek egy padra, átadta a táskát a szocialista politikusnak, aki megköszönte, és azt mondta: „Rendben vagyunk.” Fuzik Zsolt vallomásában az is szerepel, hogy a táskát nem kapta vissza a pártigazgatótól.

Molnár Zsolt múlt héten pénteken az ATV-ben arról beszélt, hogy tényleg találkozott Fuzik Zsolttal az Olimpia parkban, de tagadta, hogy pénzt vett volna át a férfitól. Arra azonban nem adott magyarázatot, mi oka volt személyesen beszélni a férfival.

Mint ismert, Fuzik Zsolt vallomásának más részleteiből korábban arra derült fény, hogy Horváth Csaba, az MSZP fővárosi közgyűlési frakcióvezetője több alkalommal is milliós kenőpénzeket kapott tőle. Tóth Csaba szocialista parlamenti képviselő pedig összesen mintegy 250 millió forint kenőpénzt vett át a zuglói parkolási botrányban is érintett férfitól. A legfőbb ügyész a vesztegetési gyanú miatt kezdeményezte is Tóth Csaba mentelmi jogának felfüggesztését.

Az ellenzéki összefogás számára kellemetlen lehet, hogy Horváth Csaba és Molnár Zsolt is felkerült a közös listára, akik így a választásokig mentelmi jogot élvezhetnek. Ráadásul a szocialisták pártigazgatója befutó helyen van a listán, így ő parlamenti mandátumra is számíthat. A vesztegetési ügybe keveredett szocialisták mellett ráadásul a milliárdos költségvetési csalással vádolt DK-s Czeglédy Csaba is rajta van az ellenzéki listán, így összesen három gyanúba keveredett baloldali politikusnak mentelmi jogot biztosított az ellenzék minimum a választásokig. Mindeközben a kormánypártok listáján nem szerepel a hivatali vesztegetéssel vádolt Völner Pál.

