Gyurcsány Ferenc Orbán Viktorról: Pocsék napjai vannak szerencsétlen embernek

Ahogy arról vasárnap beszámoltunk, Orbán Viktor a közmédiának adott interjújában többek között kifejtette: stratégiai nyugalomra van szükség ahhoz, hogy Magyarország ne sodródjon bele az orosz–ukrán háborúba. A kormányfő leszögezte, hogy nem szállítunk fegyvereket a szomszédos országba, mert ezekre nekünk is szükségünk van.

Gyurcsány Ferenc szerint háborús helyzetben okszerű, hogy a miniszterelnök erőt és magabiztosságot akar mutatni, valamint megfontoltnak akar látszani, de „nem sikerül szegénykémnek”.

A korábbi miniszterelnök úgy látja, hogy Orbán Viktor félreértette a helyzetet: „például azzal indokolta a fegyverszállítások lehetetlenségét, hogy azokkal a fegyverekkel esetleg magyar emberekre is lőnek majd, hiszen Kárpátalján magyarok is élnek. Szegény Orbán, félreértette a helyzetet, azt hitte, az oroszoknak kellene fegyvert adni.”

Nem, nem azoknak. Az EU a hazájukat védő ukrán népnek ad, akik között sok nemzetiségi állampolgár él, köztük magyarok is. Meg azt is mondta csillagbogaram, hogy azért se adunk fegyvert, mert ami van, az nekünk kell. Tehát ha több lenne, akkor adnánk? Szóval nem elvi, hanem mennyiségi megfontolások vannak.

Gyurcsány Ferenc Facebook-posztjában később „csodaembernek” is nevezi Orbán Viktort, hozzátéve:

Szegény Európa erős embere. Most mi lesz? Szóval pocsék napjai vannak szerencsétlen embernek. Nagyobb baj, hogy ártatlan emberek millióinak is, és a dráma még nem ért véget. Aztán most azzal ne is foglalkozzunk, hogy mekkora az ő személyes felelőssége, hogy egy történelmi ámokfutót támogatott egy évtizedig, és szolgálta ki Magyarországot a zsarnoknak.