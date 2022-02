A hitüket gyakorló katolikus hívek egy részének a politikához fűződő viszonyában az elmúlt négy évben változás állhatott be, amint arra egy közelmúltban, a fővárosban és agglomerációjában végzett felmérés rámutat.

Akár a döntéshozók számára is üzenetértékű lehet az a fókuszcsoportos vizsgálat, amely 130 fővárosi katolikus hívő megkérdezése alapján arra a következtetésre jutott, hogy ab ovo már nem a kormányoldal támogatói körét gyarapítja az összes templomba járó katolikus.

A kutatás nem reprezentatív, ám fókuszcsoportos jellegénél fogva alkalmas arra, hogy jelezze, milyen olvasatai vannak a Fidesz-KDNP elmúlt négy éves hatalomgyakorlási módozatainak.

A Szőnyi Szilárd kommunikációs szakember, a Heti Válasz egykori főszerkesztő-helyettese által végzett vizsgálat, illetve az abból levonható következtetés több ponton is ellentmond a társadalomban a keresztényekről-, és elsősorban is a katolikus hívekről kialakított sztereotípiáknak.

A katolikus hívek számára az egyik fontos, döntést befolyásoló tényező a hatalom egyházakhoz fűződő viszonya.

Abban alapvetően nincs vita köztük, hogy jó, ha az állam támogatja az egyházakat, jó, ha támogatja az egyházak közfeladat-átvállalási, illetve hitéleti tevékenységét, miközben számottevő részük azt is hozzáteszi, egyes jelek szerint ennek az az ára, hogy ezzel úgyszólván meg is vásárolja a hatalom az egyházak lojalitását. Ezért többen észrevételezik, hogy a magyar katolikus egyház nem szólal meg olyan közéleti, társadalmi kérdésekben, amelyek alapesetben egyházi állásfoglalás után kiáltanának.

Az egyház hallgatásának magyarázatában ugyanakkor eltérés figyelhető meg. Míg a megkérdezettek nagyobbik része szerint a kormány kvázi „megvásárolta a hallgatást”, mások úgy értékelik, hogy ez a hallgatás inkább kritika a kormánynak. Ez utóbbi vélekedés abból a feltevésből indul ki, hogy egyébként a hatalom azt várná az egyházaktól, hogy demonstratív módon, félreérthetetlen egyértelműséggel álljanak ki a kormányzat politikája mellett. Mivel pedig erre nem hajlandóak, lehet ezt egyfajta csendes kritikaként is értelmezni.

A katolikusok támogató attitűdje intenzitását tekintve nagyobb szórást mutat a kormányt kritikátlanul, illetve fenntartásokkal támogatók, továbbá a nem rá adott taktikai szavazások mentén.

Ez utóbbi némi kifejtést igényel. Többek válaszából az derült ki, hogy magukat eredendően a Fidesz támogatójaként azonosítják, és a Fidesznél már csak egy jobb választást látnak, a kontroll alatt tartott Fideszt, hisz a hatalom – mint látható – könnyen megszédíti az embert. Ők az 1998-as Fidesz polgári Magyarországának, az akkor vállalt értékrendjének a hívei, és most jó részük nem azért szavaz az ellenzékre, mert Márki-Zay Péteréket szeretné kormányon látni, hanem mert így akar kontrollt támasztani a Fidesznek.

A felmérés másik érdekes megállapítása, hogy

a megkérdezett katolikusok simán parlamenti képviselethez juttatnák a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aspiránsait.

E mögött nemcsak a Fidesz kontrollálásához alkalomadtán hozzájáruló politikai erőt kell keresni, hanem az ellenzék kritikáját is. Szőnyi Szilárd itt óvatosságra int, hisz a vizsgálat nem reprezentatív, az összes megkérdezettből közel egy tucat százaléknyi vállaltan kutyapárti katolikus számaránya hibahatáron túl van, de annyi kijelenthető, hogy megjelent az a fajta kétségbeesett taktikai attitűd, amelynek képviselői éppúgy nehéz szívvel tudnának szavazni a jelenlegi kormányoldalra, mint annak baloldali alternatívájára. Ennek a nem elhanyagolható csoportnak a hangján szólva Szőnyi Szilárd úgy fogalmazott:

Ezek a szavazók a Márki-Zay-féle ellenzékre nem tudnak/akarnak voksolni, de valami kontrollt szeretnének, ezért behúzzák a kutyapártot, aminek ugyan semmi köze a keresztény értékrendhez (a marihuána legalizálásának támogatását például keresztény ember ritkán szokta támogatni), de úgysincs esélye kormányra kerülni, viszont ha bejutnak a parlamentbe, egy-két képviselővel kevesebb lesz a Fidesznek. A viccpárt pedig szoros eredmény esetén még a mérleg nyelvének szerepét is eljátszhatja.

A korábbi egyházi megszólalások tükrében a kutyapártra szavazás semmilyen módon nem illik bele a keresztény választókról alkotott képbe. Ennek az abszurdnak tűnő választásnak a megjelenése inkább azt jelzi, hogy ezek a választók kutyapárti voksukkal úgy mondanak lesújtó véleményt az egész politikai elitről, hogy annak bizonyos körülmények között önmagán túlmutató jelentősége is lehet.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1990 óta minden választás előtt körlevelet adott ki, amelyben hol kisebb, hol nagyobb egyértelműséggel jelezte a híveknek, hogy olyan pártokra javasol szavazni, amelyek keresztény értékrendet képviselnek. Annak pedig főbb hívószavai: egyház, magyarság, család, erkölcs.

Két ciklussal ezelőtt azonban a püspöki kar váratlanul nem adott ki állásfoglalást sem akkor, sem 2018 tavaszán. Bár hivatalos indoklás ezzel kapcsolatban nem volt, egyes értelmezések szerint a püspökök ezzel azt jelezték, látják, mennyire nem egyértelmű, hogy egy konkrét helyzetben az egyes katolikus választók az egyház társadalmi tanításából melyik párt támogatását vezetik le. (Úgy tudjuk, a püspöki kar idén nagyböjti körlevelet ad ki, ebben pedig a választáson való részvételre, illetve a népszavazás jelentőségére is olvasható utalás.)

Szőnyi Szilárd úgy látja, hogy az egyház társadalmi tanítása elsősorban általános alapelvek szintjén fogalmazódik meg, ezeket pedig sokszor nehéz a konkrétumok gyakorlatába ültetni, gondoljunk csak az igazságosság tanítására, melyből kikövetkeztethető kellene legyen például az adórendszer esetében, hogy az egykulcsos vagy kétkulcsos az igazságos változat.

Vagy ott van a bibliai idézet: „Méltó a munkás a maga bérére.” Szőnyi Szilárd szerint kérdés, ez mennyiben alapozhatja meg például a pedagógusok mostani sztrájk kezdeményezését, de különleges erkölcsi dilemmát épp az egyházi fenntartású iskolák pedagógusai számára jelent. Szabad-e vajon erre hivatkozva a polgári engedetlenség kritikai eszközéhez nyúlni? – fogalmazta meg a kérdés a szakember.

Egyházi körökben általános vélekedés, hogy e kérdésekben az egyház feladata az alapértékeinek megfelelő fő irányok kijelölésében van. Annak eldöntése, hogy mindebből mi következik, már a közgazdászok, jogászok és szakpolitikusok feladata – akik között szerencsés helyzetben keresztényeket is találunk. Az ő döntéseiket persze befolyásolhatja, hogy épp melyik párthoz állnak közelebb, így az egyház társadalmi tanításának megvalósulása ezen a tényezőn is múlhat. Nem meglepő, hogy az említett határhelyzetekben nem is kérik számon a keresztények értékeik képviseletét a (magukat keresztény értékszemléletűnek feltüntető) pártokon.

Katolikus véleményszonda

A vizsgálat azt firtatta, hogy a válaszadók miben látják a kormányoldal, illetve az ellenzék erősségeit, gyengeségeit, továbbá előnyeit és hátrányait. Ezeket állították fontossági sorrendbe a válaszadók.

A kormány mellett felhozott 5 leggyakoribb érv:

A családok támogatása (külön megemlítve az LMBT-lobbi elleni fellépést) Határozott nemzetpolitika (benne a határon túli magyarok és a hazai vállalkozók támogatásával) Fellépés a tömeges bevándorlás ellen (kitérve az üldözött keresztények szülőföldjükön történő segítésére) Az egyházak támogatása (illetve tágabb értelemben a keresztény értékek képviselete) Egyes gazdasági intézkedések (a rezsicsökkentéstől az orvosok béremeléséig)

A kormány ellen felhozott 5 leggyakoribb érv :

Az emberek rosszabbik énjére építő propaganda (benne a társadalom megosztottságát tovább szító „kétbites” kommunikációval, a migránsok elleni hergeléssel) Az „uram-bátyám” világ felélesztése (kiemelve kormányközeli vállalkozók közpénzekből történő meggazdagodását) A „keleti nyitás” vadhajtásai (a behódolásig menő üzletelés keleti autokráciákkal) Nagy ágazatok „rendbetételének” elmulasztása (a sok sebből vérző egészségügytől a pedagógusok szégyenteljesen alacsony bérezéséig) A keresztény jelző politikai célú felhasználása, olykor kompromittálása (ezzel összefüggésben az egyházak hallgatásának „megvásárlása” állami támogatásokkal)

Az ellenzéket illető kedvező vélemények 5-ös rangsora így alakult:

Márki-Zay Péter személyében konzervatív, katolikus, nagycsaládos kormányfő-jelölt (esetenként a javára írva, hogy új arc a politikában) Eltérő hátterű, nézetű és érdekű pártok összefogása (kiemelve az előválasztás versenyerősítő intézményét) Nem vezérelvűek, náluk több tere van az ellenvéleményeknek (plusz nagyobb hajlandóság az önkritikára, illetve kevésbé „agyzsibbasztó” kommunikáció) A demokratikus intézményrendszer helyreállításának ígérete (beleértve a kiegyensúlyozottabb viszony kialakítását a médiával) Korrupcióellenes vállalások (és a klientúrarendszer lebontásának kilátásba helyezése)

Az ellenzékkel szembeni fenntartások top 5-ös listája:

Ellentétes nézeteket képviselő alakulatok (kiemelve a DK-tól a Jobbikig terjedő „nagykoalíciót”, az esetleges közös kormányzás nehézségeit) Gyurcsány Ferenc és más lejáratódott szereplők (hozzátéve a nemzeti politizálás feladása, a kritikátlan nyugatosság és a migrációpártiság veszélyét) Márki-Zay Péter olykor vállalhatatlan kommunikációja (például nemtelen utalás Orbán Viktor fiának vélt szexuális orientációjára, a Fidesz-szavazók lefogyatékosozása) Jogállamellenes tervek (a kétharmados alaptörvény feles módosításának vagy a Fidesz-kormány „statáriális” elszámoltatásának belengetése) A keresztény értékek és az egyházak háttérbe szorítása, sőt támadása (kiemelve az LMBT-lobbi, valamint a nyugati „woke-őrület” és „cancel-culture” támogatását)

A felmérésben részt vevő (leginkább fővárosi, vagy agglomerációban élő, elkötelezett) katolikusok szinte kivétel nélkül a Fideszre adták a szavazatukat a korábbi országgyűlési választásokon. Ehhez képest értelmezendő, hogy a fókuszcsoportban a válaszadók több mint negyven százaléka más pártra tervez voksolni.

A katolikus hívek és az (egyházakat, illetve gyermekes családokat jelentős mértékben támogató) állam politikai szempontú viszonya az elkövetkezendő hónap egyik legforróbb kérdése a vizsgált vallási közösségekben. Nem véletlen, hogy a Gégény István, Gundel-Takács Gábor és Hodász András atya nevével fémjelzett Szemlélek.net keresztény portál is közvéleménykutatás keretében térképezi fel az egyház és az állam kapcsolatát.

(Borítókép: urna a 2018-as országgyűlési választásokon. Fotó: Huszti István / Index)

(Borítókép: Index)