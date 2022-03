Felújíttatta pártjával, majd áron alul vette meg az épületet a szocialista politikus

Csak az épület felújítása többe került a MSZP-nek, mint amennyiért aztán megvette a párt XVI. kerületi irodáját a helyi elnök, Csizmazia Ferenc – tudta meg az Index. Vajda Zoltán, az ellenzéki összefogás jelöltje, aki győzelme esetén maga is a szocialisták frakciójába ülhet be a választások után, egyelőre nem reagált lapunknak az ügyben.

Nem elég, hogy jelentősen áron alul vette meg, de előtte még a párt pénzéből fel is újíttatta az MSZP XVI. kerületi irodájának épületét a szocialisták helyi elnöke – értesült lapunk a párt helyi ügyeit ismerő forrásból.

Mint korábban megírtuk, Csizmazia Ferenc az akkori átlagos ingatlanáraknál jelentősen olcsóbban – négyzetméterenként kevesebb mint százezer forintért – vette meg a párt kertvárosi irodájának épületét. A helyi pártvezető azonban, mielőtt megszerezte volna az ingatlant, fel is újíttatta azt a párt költségén.

Ez derül ki abból a lapunk birtokába jutott belső e-mailből, amit a szocialisták akkori helyi elnöke, Molnár Gyula küldött a kertvárosi szocialistáknak 2008 novemberében, amelyben tájékoztatta őket a néhány héttel később kezdődő munkálatokról. Az említett Molnár Gyula nem azonos a párt későbbi elnökével.

A korábban állami tulajdonban lévő épületet mindössze három hónappal korábban szerezte meg az MSZP, majd a felújítások után 2015-ben Csizmazia Ferenc és két testvére megvették az ingatlant a párttól mindössze 19,2 millió forintért, úgy, hogy – az Index információi szerint – korábban csak a már említett felújítás is többe, 20 millióba került a szocialistáknak, akik így jelentős összeget bukhattak, míg a XVI. kerületi elnökük sokat nyert az üzleten.

A helyi szocialisták belügyeit jól ismerő forrásunk úgy emlékszik, a felújítás jelentősen feljavította az ingatlan állapotát, és így növelte annak értékét, mivel tető- és nyílászárócsere történt, valamint új szigetelést kapott az épület.

Az ügyben már hétfőn kerestük az MSZP-t, de a párt eddig nem reagált. Megkérdeztük Vajda Zoltánt is, az ellenzéki összefogás XVI. kerületi jelöltjét is, aki rendszeresen együtt kampányol Csizmaziával, sőt vállalta, hogy a szocialisták parlamenti frakciójába ül majd be, ha nyer az áprilisi választáson. Egyelőre azonban ő sem válaszolt a kérdéseinkre.