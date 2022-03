Már nemcsak az idősebbek, hanem a fiatal családosok is végrendelkeznek

Egyre többen végrendelkeznek Magyarországon, és az is gyakori, hogy egy ember több végintézkedést is készít élete során. A közjegyzők szerint ha több ilyen is előkerül a hagyatéki eljárásban, abból szinte mindig vita és pereskedés lesz, ezért a korábbiakat még életében érdemes visszavonnia készítőjének. A végrendelet karbantartását azért is fontos elvégezni, mert komoly problémákat okozhat, ha nem a tényleges állapotokat tükrözi. A 2014. március 15. előtt készített végrendeleteknél például más szabályok vonatkoznak a kötelesrészre, mint az újabbaknál, amin akár forintmilliók is múlhatnak.