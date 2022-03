Márki-Zay Péter: Mi nem fogjuk ukrán vérrel az égre festeni, hogy Orbán takarodj

Az Egységben Magyarországért ellenzéki összefogás az orosz többségi tulajdonú Nemzetközi Beruházási Bank és Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen szervezett tüntetést. Az eseményen felszólalt Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje. Mivel Iványi Gábor lelkész, az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke nem ért oda a tüntetésre, helyette Tordai Bence, a Párbeszéd politikusa ugrott be.

Tordai Bence azzal kezdte, megpróbálta elmagyarázni a gyerekeinek, hogy mi történik, de nehéz volt, mert olyan világban nőttünk fel, ahol nem fenyeget minket háború.

A Párbeszéd politikusa szerint Orbán Viktor azon dolgozik, hogyan lehet lassítani a közös cselekvést, gyengíteni a NATO-fellépést, pedig a kormányfő korábban Európát fenyegető veszélynek nevezte Oroszországot, de néhány év alatt hatalmas fordulattal „ő maga vált a leghűségesebb pincsikutyájává Putyinnak”.

Tordai Bence úgy látja, hogy Orbán Viktor elárulta a nemzeti érdeket, a közös európai értékeket, és kiszolgáltatta Magyarországot Oroszországnak.

Orbán Viktor hazaáruló. Hazaáruló volt akkor amikor leszerződött Paks 2-re, amikor idehozta a kémbankot, amikor orosz metrókocsikat vett sokkal drágábban és rosszabb minőségben, amikor az oroszok kezébe adta a magyar energiaszolgáltatást, amikor mentességet adott az orosz titkosszolgálatnak és szabadon járnak-kelnek Putyin emberei Magyarországon. Magyarország a KGB lerakata lett

– fogalmazott az ellenzéki politikus. Tordai Bence beszédét a demonstrálók egyszer „Orbán, takarodj!” skandálással szakították félbe.

A párbeszédes politikus szerint még mindig kettős játékot folytat a kormányfő, „szégyent hoz” az országra, ezt csak a magyar emberek moshatják le április 3-án, hogy a „pokol legmélyére” száműzzék Orbán Viktort. Azt is ígérte, hogy ha az ellenék kormányra kerül, akkor „eltakarítják” a Nemzetközi Beruházási Bankot. „Tűnjenek innen, Putyin takarodj” – jelentette ki Tordai Bence.

Ukrajna államként és nemzetként igazolta magát

Egy menekült, Maria, akinek három kisgyerekével és a nagyszülőkkel kellett eljönnie Kijevből, elmondta: az első éjszakákat pincében töltötték Kijevben, a háború ötödik napján lépték át a magyar határt, az elindulás nem volt könnyű, mert a férje – akire büszke – hátramaradt, hogy harcoljon az orosz megszállás ellen.

A háború előtt normálisan éltek, dolgoztak, körbeutazták a világot, most Vajda Zoltán ellenzéki politikusnál szálltak meg, aki egyébként tolmácsolta a tüntetésen elhangzó beszédét.

Maria arról is beszélt, hogy az ukrán hadsereg erős, a nyugati fegyverekkel még erősebb, az orosz katonák most már félnek, elkezdték pusztítani a civileket, mert gyávák, háborús bűnt követnek el. Azt is elmesélte, hogy a gyerekei molotov-koktélokat segítettek csinálni az orosz tankok ellen.

„Ez a fickó egy atomgombon ül” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnökre utalva. Hozzátette: együtt kell megállítani az agresszort. Arról is beszélt, hogy Oroszország nem tudja felismerni és elhinni, hogy Ukrajnában nagyon különböznek tőlük. Azt is mondta, hogy Ukrajna államként és nemzetként igazolta magát, hihetetlen jövő előtt állnak, az orosz fenyegetés hatására pedig csak erősödni fognak.

Arra kért minden Budapesten és Európában élő orosz embert, kérjék meg oroszországi rokonaikat, hogy tiltakozzanak a háború ellen, ne legyenek „rabszolgák nemzete”. Ha Oroszország abbahagyja a harcot, nem lesz több háború, ha Ukrajna abbahagyja a harcot, nem lesz többé Ukrajna – fogalmazott a Kijevből menekült Maria.

Márki-Zay: A háborúból nem csinálunk politikát

Márki-Zay Péter azzal kezdte beszédét, hogy Záhonyba viszik az összegyűlt adományokat. Ukrajnában valódi háború van, de a magyar kormány az elmúlt 12 évben mindig háborúzott valaki ellen, a háborús retorikát megszoktuk – folytatta az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, aki szerint Orbán Viktor minden háborút elveszített, az első az államadósság elleni volt, később a nyugdíjakat védte, de háromezer milliárd forint nyugdíjvagyon bánta ezt.

Márki-Zay Péter beszélt arról is, hogy benzinkutasok mennek tönkre és az árstoppal nem lehet védekezni az infláció ellen, ezért ezt a harcot is elveszítette Orbán Viktor.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje szerint Orbán Viktor a kommunikáció ellenére migránsokat engedett az országba. Márki-Zay Péter az európai politikára kitérve elmondta: az „illiberális Putyin-frakció” nem látszik összejönni Orbánnak, annak ellenére, hogy „Putyin-bérencekkel” megpróbálták összehozni, ezért ez a harca is elbukott a kormányfőnek, viszont a koronavírus elleni háború járt a legtragikusabb következménnyel.

Orbán Viktor igenis felelős azért, ami ma Ukrajnában megy, hiszen Putyin bérenceként mindig kiszolgálta Putyint

– jelentette ki.

Márki-Zay Péter úgy látja, hogy megfontolt, komoly vezetés kell Magyarországnak, a háborúval szemben béke, a béke kultúrája, a szeretet hatalma.

Mi nem fogjuk ukrán vérrel az égre festeni, hogy Orbán takarodj. A háborúból nem csinálunk politikát. Április 3-át nem lehet ukrán életekkel mérni. A mi szabadságunk nem mérhető ahhoz, ami most Ukrajnában zajlik. Minden olyan lépést, amit Orbán helyesen tesz, el fogjuk ismerni.

– fogalmazott.

A miniszterelnök-jelölt arra kérte Orbán Viktort, hogy fejezze be a hintapolitikát, Magyarország végérvényesen kössön ki nyugaton.

Vasárnap az MTVA székházánál tüntetnek

Márki-Zay Péter azt is kifejtette: Orbán Viktor először mindenben Putyin pártján állt, aztán csak kijelentette, hogy az orosz elnök agresszor, majd megszavazta az uniós szankciókat is. 33 év után maga is azt mondja, hogy ruszkik haza, miközben Putyint szolgálta – jegyezte meg az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Márki-Zay Péter szerint még két fontos követelést kell teljesítenie a kormánynak: Szijjártó Péter küldje vissza a kitüntetését Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, illetve a közmédia ne folytasson oroszpropagandát. Utóbbi miatt vasárnap ismét tiltakozni fognak az MTVA székházánál.

Azt is mondta, hogy nem Orbán Viktor, hanem kizárólag a NATO és az uniós tagság védi Magyarországot. Továbbá azt is hangsúlyozta: büszkék lehetünk minden olyan magyarra, akik segítik a menekülteket. Megköszönte, hogy megmutatták a magyarok, milyen jó emberek tudnak lenni.

Mutassuk meg a világnak, hogy elsősorban emberek vagyunk

– fogalmazott Márki-Zay Péter.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt a háborús uszítással kapcsolatban azt mondta: bizakodó, szerinte a putyini riogatás, puszta riogatás, nem lesz atomháború. „Békét akarunk és béke is lesz” – jelentette ki.

Márki-Zay Péter azt mondta: április 3-a után eljöhet az emberség kormánya, emberséggel fognak gondoskodni a menekültekről és a társadalom minden csoportjáról, „megtapasztalják majd a szeretet hatalmát”.

Visszavonatná az ellenzék a beruházási bank működési engedélyét

Kedd délután az ellenzéki összefogás felszólította a magyar kormányt, hogy haladéktalanul vonja vissza a Nemzetközi Beruházási Bank működési engedélyét.

A köznyelvben orosz kémbankként emlegetett intézmény kivételezett státusza eddig is elfogadhatatlan volt a számunkra. Az NBB ugyanis teljes mentességet kapott a magyar hatóságok felügyelete alól. A bank vezetői és vendégei a diplomáciai mentesség szabályai szerint mozoghatnak Magyarországon és így az Európai Unióban. Az orosz képviselet minden tulajdona mentesült bármiféle korlátozás, szabályozás, ellenőrzés és moratórium alól, még a rendőrök is csak akkor mehetnek a bank területére, ha hívják őket. Emellett az orosz befolyás alatt álló »pénzintézet« minden magyarországi jövedelme és tulajdona adómentes

– olvasható az Egységben Magyarországért közleményében.

Az ellenzék szerint a jelenlegi háborús helyzetben „ez egyértelmű szálláscsinálás” az orosz érdekeknek.

Ennek a banknak a működése árulás szövetségeseinkkel, Ukrajnával és a magyar emberek lelkiismeretével szemben. Ha a bank marad, akkor Orbán Viktor egyértelművé teszi: ő Putyin utolsó csatlósa

– írták.

Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője kedd délután arról tájékoztatott, hogy a fideszes képviselők is megszavazták az Európai Parlamentben a Nemzetközi Beruházási Bankról, a nukleáris területen zajló együttműködésről és a letelepedésről szóló szankciókat. A Demokratikus Koalíció is közölte, hogy az Európai Parlament elsöprő többséggel, a fideszes képviselők támogatásával szavazta meg az Oroszországot elítélő szankciókat.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Facebook-oldalán reagált Ujhelyi István közleményére. A kormánypárti politikus arról számolt be, hogy bár a fideszes képviselők megszavazták az ukrajnai háborús konfliktussal kapcsolatos EP-határozatot, nem támogatták a határozat azon részeit, amelyek a magyar ellátásbiztonságot veszélyeztethetik. „Ujhelyi este azt hazudta, hogy »támogatta a Fidesz a Paks-2 leállítását«. Ellene szavaztunk” – írta Deutsch Tamás a közösségi oldalán.

Kormányzati Tájékoztatási Központ: A baloldal olajat önt a tűzre

„Amikor a szomszédban háború zajlik, a baloldal mai akciója csak olaj a tűzre” – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a tüntetésre reagálva. Azt írták, hogy a kormány senkinek sem engedi, hogy belesodorja Magyarországot a háborúba.

A kormány számára Magyarország és a magyar emberek biztonsága az első. Éppen ezért magyar katonáknak ebben a konfliktusban nem szabad részt venniük, ahogyan fegyvereket sem szállítunk Ukrajnába. A baloldal és annak miniszterelnök-jelöltjének felelőtlen viselkedése, meggondolatlan mondatai veszélyt jelentenek Magyarországra és a magyar emberek biztonságára. Magyarország kormánya minden olyan szankciót támogat, mely közös megegyezésen alapszik. A Nemzetközi Beruházási Bank kiutasítása hazánkból nem szerepel egyetlen szankciós listán sem. Arra kérjük a baloldal politikusait, hogy felelőtlen kijelentéseikkel ne veszélyeztessék a magyar emberek biztonságát

– olvasható a kedd este kiadott közleményben.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)