Szijjártó Péter: Támogatjuk Ukrajna EU-tagságát

Magyarország ismét támogatásáról biztosította az Oroszország által múlt héten megtámadott Ukrajnát, erről beszélt Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán megjelent videójában.

A tárcavezető elmondta, amikor nem külföldön kezdi a napját, kollégáival áttekinti a háborús helyzetet reggelenként – így tett kedden, az orosz–ukrán konfliktus hatodik napján is. Hozzátette: kedden is ülésezik az operatív törzs.

A magyar emberek a békét akarják, és mi mindent meg is teszünk ennek érdekében. Szorgalmazzuk a béketárgyalásokat a két fél között, örülünk, hogy ezek tegnap el is kezdődtek. Abban reménykedünk, hogy minél előbb folytatódnak, és eredményt is hoznak. Természetesen mi itt, Magyarországon mindent megteszünk a magyar emberek védelme érdekében, és azért, hogy Magyarország ne sodródhasson bele a háborúba. Kiállunk Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett.