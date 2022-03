Budapesti kórházban adott életet kisfiának egy Ukrajnából menekült kismama

Egy Ukrajnából érkezett kismama a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján adott életet egészséges újszülöttjének március 1-jén este, terhességének 40. hetében. Az 56 centiméterrel és 3400 grammal született kisfiú a Matvij nevet kapta. A baba és édesanyja is jól van.

A kisfiú születésének körülményeiről Ács Nándor, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója elmondta, hogy a szülőszobán és a csecsemőosztályon is dolgozott a szülés napján kárpátaljai származású és ukránul is beszélő kolléganő, így végig tudtak az édesanyával a saját anyanyelvén kommunikálni. Az igazgató hozzátette: a kismama és a baba is jól van, hamarosan elhagyhatják a klinikát.

A Másállapotot a szülészetben mozgalom a napokban több alkalommal is felhívta a figyelmet arra, hogy a szülés és a várandósok ellátása sürgősségi ellátás, így a menedéket kérő anyákat is ellátja a területileg illetékes szülészet, a kisbabáknak pedig járnak az életkorhoz kötött védőoltások.

Sürgős esetben szakellátást a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál lehet igénybe venni

– hangsúlyozták





Az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeiről percről percre beszámolunk, közvetítésünket itt találja.

(Borítókép: Barta Bálint)