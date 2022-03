Szijjártó Péter: Magyarország mindent megtesz, hogy visszatérjen a béke Ukrajnába

Mielőbb véget kell érnie az ukrajnai háborúnak, „békét akarunk a régiónkban, és azt akarjuk, hogy véget érjen az emberek szenvedése Ukrajnában” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Genfben, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülésén. Felszólalásában a miniszter kijelentette: Magyarország minden tőle telhetőt megtesz, hogy visszatérjen a béke Ukrajnába és a Kelet-Közép-Európába.

Beszámolt arról, hogy egy olyan országot képvisel, amely hatalmas biztonsági kockázatokkal nézett szembe az elmúlt napokban. A magyarok nem akarják ezt a háborút, „mi, magyarok békét akarunk, békét minél előbb” – közölte. Hozzátette: „ukrán barátaink mellett állunk, támogatjuk Ukrajna területi integritását és szuverenitását.”

Kiemelte, hogy a legfontosabb, hogy sikeresek legyenek a béketárgyalások. Ezt jelenleg úgy tudják segíteni, hogy biztonságos körülményeket teremtenek, ezért is ajánlották fel, hogy a tárgyalások Budapesten legyenek. Ugyanakkor megjegyezte, hogy nem a helyszín a fontos, hanem hogy megszülessen az egyesség.

Kiemelte, hogy a keleti határt megerősítették. Meghoztunk minden döntést, hogy bele ne keveredjünk a háborúba – fogalmazott a miniszter.

A legalapvetőbb emberi jog a biztonságos élethez való jog. Az ukrán polgárok ezen jogát nagyon durván megsértették

– tette hozzá. Kiemelte: eddig több mint százezer embert fogadott be Magyarország, akik lakhelyt, ételt és minden más támogatást megkapnak. Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország biztonságos a menekültek számára. „Egy rendeletet is elfogadtunk, amivel a harmadik országból érkező embereknek is segítséget nyújtunk, köztük több ET-képviselőknek is” – fogalmazott.

Elmondása szerint „sokkoló, hogy Magyarországon és külföldön is vannak olyan politikusok, akik előnyt akarnak kovácsolni a jelenlegi helyzetből”. A miniszter kiemelte, hogy álhírek terjednek arról, hogy illegális migránsokat engednek be Magyarországra.

Illegális bevándorlókat nem engedünk be Magyarországra. Mindig meg fogjuk védeni a hazánkat ezektől az emberektől. Az összehasonlításokat is el kell kerülni

– jelentette ki Szijjártó Péter. Hozzátette: tudják, milyen, amikor az illegális bevándorlók agresszívek, a rendőrökre támadnak és kárt tesznek az infrastruktúrában. Tudják azt is, hogy milyen, amikor a menekültek nyugodtan állnak a sorban a határon, és várnak akár napokig is.

Végezetül Szijjártó Péter elmondta, hogy már 300 tonnányi élelmiszert és 20 ezer liter vizet küldtek Kárpátaljára a kormányzó kérésére.

(Borítókép: Szijjártó Péter 2022. március 2-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)