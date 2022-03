A Hegyvidéki Önkormányzat saját weboldalán tette közzé, hogy megkezdték a súlyos, akár halálhoz is vezető allergiás reakciók jelentkezésekor beadandó, életmentő adrenalin-öninjektorok átadását a kerületi oktatás, nevelési intézmények számára.

A Németvölgyi úti általános iskola vezetője, Dimanopulosz Andrea, személyesen vette át az eszközöket Fonti Krisztina alpolgármestertől.

Az intézményvezető azt is kiemelte, hogy nagyobb biztonságban érezhetik magukat a gyerekek ezeknek az életmentő eszközöknek a birtokában, és az önkormányzat kezdeményezését a képviselő-testület egésze egyetértéséről és támogatásáról biztosította.

Az alpolgármester ugyanakkor gyorsan hozzátette, hogy reméli, nem adódik majd olyan helyzet, amikor szükség lenne az adrenalininjekciókra.

Az önkormányzat az óvodai és az iskolai orvosokkal együttműködve oktatást is szervezett a pedagógusok számára arról, hogy hogyan kezeljék szakszerűen az esetleges allergiás rohamokat.



A hegyvidéki intézményekben egyébként szerencsére már eddig is külön figyeltek az allergiával élő gyerekekre, többek között az intézményvezetők szakorvosi vélemény alapján az étkezést biztosító céggel is folyamatosan egyeztetnek a speciális étkezés lehetőségeiről.