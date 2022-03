Már szír csecsemő is született a menekülttáborban, Ahmed Tarpa a neve

A Nyugatiból indul a vonatom Nyíregyházára, ott várnak a kollégáim a szolgálati gépkocsival, ők már egy nappal korábban lementek Záhonyba fotózni, videókat készíteni. A Pestről a Nyírségbe tartó vonat szinte üres, akár futballozni is lehetne az ülések közötti folyosón.

A vadonatúj, csillogó-villogó nyíregyházi pályaudvaron sincs zsúfoltság, néhány roma család táborozott le a váróteremben. A kollégáim pár perc múlva megérkeznek, indulunk Záhonyba, az ottani pályaudvarra.

Na, ott már egy gombostűt sem lehet leejteni, az indóház előtt sátor, a gyepen Helmeczi László záhonyi polgármester nyilatkozik éppen. Odabent a Tegyünk Együtt Záhonyért Egyesület önkéntesei várják a határ túlsó oldaláról érkezőket minden földi jóval: szendvicsekkel – húsossal és vegánnal is, gondolván a sok muszlim menekültre –, csipsszel, édességgel, üdítőkkel.

Második napja vagyok itt a sátorban, reggel kilenctől kora estig – mondja a szolgálatot teljesítő önkéntes hölgy, Angéla. – Annyi élelmiszert, italt kaptunk a felajánlásoknak hála, hogy maguknak is jut belőle, tessék, fogyasszanak, mert még a végén megmarad, ki kell dobni. Rengeteg menekült érkezik, ukránok, magyarok, romák, indiaiak, afrikaiak, mindenféle náció. Sokan nem fogyasztanak sertéshúst, az ő kedvükért látja itt a vegán meg a pulykás szendvicseket. Nagyon rendesek, nem habzsolnak, legtöbbjük az első vonattal megy tovább Budapestre.

Ahogy kilépek a sátorból, különös menet halad el előttem. Értelmileg sérült fiatalok és kevésbé fiatalok, mindegyiküket támogatja egy segítő, kiderül, egy kijevi intézetből menekítették ki őket, Záhonyból Lengyelország felé veszik az utat, ott lelnek átmeneti otthonra.

Odabent, a pályaudvar várójában turbános férfi rendezkedik három társa kíséretében. Megszólítom, de a kérdésemre, hogy vajon Indiából érkezett-e, megrázza a fejét.

Nem, Londonból jöttem, ott is születtem, brit állampolgár vagyok, bár a szüleim Pandzsábból származnak, én is szikh vagyok, a nevem Harjinder Singh. A Khalsa Aid nevű segítőszervezetnek vagyok az önkéntese, ők küldtek ide, mindenkin segítünk a társaimmal, nemcsak az indiaiakon. Persze elsősorban rájuk fókuszálunk, beszéljük a nyelvüket, de persze ők nagyrészt angolul is tudnak.