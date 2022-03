Az ukrán atomerőművek elleni támadások célja az áramellátás megzavarása

Aszódi Attila Paks-2 volt kormánybiztosa szerint is elhúzódik az atomerőmű bővítése, de ennek elsősorban adminisztratív okai voltak. Arra a kérdésre, hogy le kellene állítani az egész projektet és különösen a jelenlegi háborús helyzetben, azt válaszolta a volt kormánybiztos, hogy az atomenergiára szüksége van Magyarországnak. Utalt arra is, hogy a németeknél is felülvizsgálják jelenleg az atomenergia termelés újbóli felfuttatását, noha korábban a mellett döntöttek, hogy közép távon kivezetik az atomenergiát.

Aszódi szerint a szankciók súlyossága és elhúzódása is kétségessé teheti a beruházást. Szembesítve azzal az uniós döntéssel, amely szerint le kell állítani Paks 2-t, azt válaszolta, hogy egyelőre még várni kell, mert nem lehet tudni, hogy milyen mélységű és időtartamúak lesznek ezek a szankciók. Hasonló projekt esetében a finn kormány már az építés felfüggesztése mellett döntött.

Az ukrán atomerőművek elleni támadások célja Aszódi Attila szerint vélhetően az, hogy megzavarjam gyengítse az ország villamosenergia ellátását. 15 reaktor található Ukrajnában, ebből 13 működik, ezek részben ellenállhatnak kisebb támadásnak, de nagyobbat nem bírnának ki, remélhetőleg nem is ez a céljuk az akciókkal az orosz egységeknek.

(Borítókép: Aszódi Attila 2015. november 30-án. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)