A kormány eltörli a járványügyi korlátozások nagy részét

Eltörli a járványügyi korlátozások jelentős részét a kormány – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Központi téma volt továbbá az orosz–ukrán háború, a menekültek helyzete, az energiaellátás és a rezsicsökkentés.

Magyarország határozott érdeke, hogy ne sodródjon bele a háborúba

Ezúttal Kovács Zoltán államtitkár helyettesítette Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt, akinek az ukrán határnál akadt dolga. Gulyás Gergely a háborús helyzetről beszélt elsőként a csütörtöki Kormányinfón. Mint ismert, egy héttel ezelőtt, február 24-én Oroszország támadást indított Ukrajna ellen. A magyar kormány elítélte Oroszország háborús lépéseit Ukrajnával szemben. Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy „stratégiai nyugalomra van szükség”, Magyarországnak az az érdeke, hogy kimaradjon ebből a háborúból.

Gulyás Gergely leszögezte: a háborúnak nincs hatása a választásokra, amit változatlan időpontban, április 3-án tartanak.

„Komoly az esélye annak, hogy a határon való átlépést követően megsemmisítik a fegyverszállítmányokat, ezért Kárpátalja biztonsága szempontjából helyes döntés, hogy nem szállítunk fegyvereket, és nem is engedjük azokat keresztül Magyarországon. Az a határozott érdekünk, hogy ne keveredjünk, ne sodródjunk bele a háborúba” – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.

A háború kitörése óta 120 ezer ember lépett át a magyar–ukrán határon. A kormány 1,3 milliárd forintos támogatást nyújt a segítő szervezeteknek, hat segítőpontot nyitottunk eddig.

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely elmondta: a kijevi magyar nagykövetség Lvivbe költözött. Ha elhúzódik a háború, lehetetlen megjósolni, mennyi menekült érkezhet. Hozzátette: ha leszerelt magyar katonák, veteránok kelnének Ukrajna védelmére, az tiltott toborzás lenne, ami évtizedek óta bűncselekménynek számít.

A menekültekkel kapcsolatban a miniszter újságírói kérdésre elárulta: kormányzati munkacsoport jön létre az Ukrajnából érkezők munkavállalásának biztosítására. A feladat az, hogy az itt tartózkodók a betöltetlen munkahelyeken el tudjanak helyezkedni. Jelenleg 80 ezer álláshely van Magyarországon, a legtöbb az építőiparban.

A kormány minden forrást – felső határ nélkül – biztosít. Döntően magyarok akarnak itt maradni. A legcsekélyebb mértékben sem rengetik meg a költségvetést a támogatások.

Energiaellátás: 260 ezer forinttal többe kerülhet a családoknak, ha nincs Paks

Az energiaellátással kapcsolatban Gulyás Gergely hangsúlyozta: felmérték a veszélyét annak, hogy mi történne, ha a Pakson termelt energiamennyiséget a piacról kellene beszerezni.

Az éves szinten 260 ezer forint többletterhet jelentene a magyar háztartásoknak, azaz közel 22 ezer forinttal növekedne a rezsi összege havonta. Az államnak 1200 milliárd forinttal kerülne többe a jelenlegi árakon a Pakson termelt mennyiség beszerzése.

Hasonló a helyzet a gázellátással is. Egy februári Kormányinfón azt mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter: az oroszok nyitottak arra, hogy további egymilliárd köbméterrel növeljék a szállítási mennyiséget, azonban még folyamatban vannak az egyeztetések.

Az Index arról kérdezte Gulyást a Kormányinfón, hogy lehet-e számítani a nagyobb mennyiségre, de a miniszter leszögezte: erről egyelőre nem született megállapodás. Azt is megkérdeztük, hogyan fogunk fizetni az orosz gázért, ha beindul a SWIFT-rendszer blokkolása Oroszországgal szemben, vagyis nem lehet elutalni az orosz gázért járó pénzt? Gulyás Gergely szerint a szankciók sem fogják ellehetetleníteni a gázellátást.

Az Index arról is kérdezett: ha az uniós szankciók hatására Oroszország elzárja a gázcsapokat vagy megemeli az árakat, van Magyarország számára B terv, hogy hogyan biztosítsa hazánk gázellátását?

A kormány abban bízik, hogy az oroszok nem fogják elzárni a gázcsapokat. A tárolókapacitás miatt nem Magyarországnak kell a leginkább aggódnia. Jó néhány hónapra van tartaléka az országnak. Máshonnan lényegesebben drágábban tudna Magyarország gázt vásárolni. Kérdésünkre Gulyás Gergely hozzátette: a kormány fenn akarja tartani a rezsicsökkentést, de egy háborúban vannak bizonytalanságok.

A miniszter ismertette: 54,4 százalékos a stratégiai tárolókban a töltöttség, Európában ez 17–28 százalék között mozog. Az energiafogyasztás mértéke változó, a jelenlegi kapacitásunk hónapokra, legalább három hónapra elegendő.

Beszélt arról is, hogy az osztrák és a magyar Sberbank tönkrement, ez 70 ezer betétest érint, a betétbiztosítási alap szerint 100 ezer euróig kártalanítják a számlatulajdonosokat. Az efölötti kategóriában 12 önkormányzat is érintett, a bérkifizetésekről a kincstár fog gondoskodni, illetve kedvezményes hitelfelvételt biztosítanak a számukra. Erről egyébként Kandrács Csabát, az MNB alelnökét is megkérdeztük.

Eltörlik a járványügyi korlátozások jelentős részét

A Kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette: mivel a végéhez közeledik az ötödik járványhullám, hétfőtől kivezetik a korlátozásokat.

Megszűnik a maszkviselési kötelezettség.

Kivezetik azt a szabályt, ami a munkáltatók számára lehetővé teszi a kötelező oltás előírását, kivéve az egészségügyi és a szociális területen, a pedagógusoknak viszont nem lesz kötelező az oltás.

Kivezetik a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályozásokat.

Az egészségügyi veszélyhelyzetet viszont fenntartják, részben a kormány cselekvőképessége, részben a hatodik hullám veszélye miatt.

(Borítókép: Kovács Zoltán és Gulyás Gergely a Kormányinfón 2022. március 3-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)