Jönnek a bejelentések az első háborús Kormányinfón

Két hete is szóba került az ukrajnai helyzet, de akkor még nem ez volt a fő téma a tájékoztatón. Azóta viszont minden megváltozott, és a kormány most először részletesen reagál a fejleményekre.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az első olyan Kormányinfót tartja csütörtökön, amelynek fő témája már az ukrajnai háború Magyarországot érintő fejleményei lesznek.

Legutóbb két hete volt Kormányinfó, akkor pár perc erejéig Varga Judit igazságügyi tárcavezető is részt vett rajta, aki az Európai Unió Bírósága által a Magyarország és Lengyelország ellen indított jogállamisági perben hirdetett ítéletet kommentálta. Emellett a legtöbb kérdés a befagyasztott üzemanyagárakról és a pedagógusok tiltakozásáról hangzott el, de az ukrajnai válság is szóba került. Gulyás Gergely akkor arról beszélt, Magyarország háború esetén sem küldene katonákat Ukrajnába, és több tízezer menekült érkezésére is készültek tervek.

A helyzet azóta nagyon gyorsan eszkalálódott, az orosz offenzíva után néhány nap alatt több mint százezer menekült lépte át a magyar határt. A mai Kormányinfón a menekülthelyzet mellett várhatóan téma lesz

az Ukrajnának szánt fegyverek átengedésének kérdése,

a keleti országrész védelmének megerősítése,

a NATO-erőkkel való együttműködés,

a csődbe jutott Sberbank ügyfeleinek kártalanítása,

a forintgyengülés lassítására vonatkozó tervek,

a háború gazdasági hatásaira adandó válaszok és az orosz gázszállítás,

az Oroszország elleni szankciók és Paks-2 jövője.

