Emmi: 14 menekült, köztük 9 gyermek van kórházban Magyarországon

Az Emmi azt írta, hogy Magyarország minden ukrajnai menekültet fogad és ellát, a kormány szálláshelyet és szükség esetén egészségügyi, kórházi ellátást is biztosít nekik. A nap 24 órájában egészségügyi mobilcsapatok várják a menekülteket már a határ menti gyűjtőpontokon biztosítják az emberek egészségügyi szűrését, ellátását, koronavírus-tesztelését, és szükség esetén megszervezik kórházi ellátásukat.

A menekülthullám elindulása óta csaknem 100 menekült igényelt kórházi, többségében rövidebb ambuláns ellátást. Jelenleg 14-en vannak kórházban, közülük 9 gyermek

– közölték.

Az egészségügyi csapatok a Tarpán, Fehérgyarmaton, Mándokon, Vásárosnaményban, Aranyosapátiban található gyűjtőpontokon dolgoznak, ahol amellett, hogy regisztrálják a menekülteket, egészségügyi szűrésükről, indokolt esetben egészségügyi vizsgálatukról is gondoskodnak, és szükség esetén megszervezik kórházi ellátásukat. Az egészségügyi munkacsoportok egy orvosból, egy vezető ápolóból, egy ápolóból és egy adminisztrátorból állnak, a csapatok két 12 órás műszakban dolgoznak.

Tesztelik a menekülteket

A gyűjtőpontokon a menekülteknél felmérik, hogy oltottak-e, kérnek-e vakcinát. Tesztet végeznek az oltatlan menekülteknél koronavírus-fertőzésre utaló tünetek esetén és mindenkinél, aki menekültszálláson kéri az elhelyezését. A protokoll szerint igazolt fertőzés esetén a járványügyi hatóságot is értesítik, amely karantént rendel el, komolyabb tüneteknél a beteget kórházba viszik.

Azok a menekültek, akik Magyarországon terveznek letelepedni és egyénileg oldják meg az elhelyezésüket, a területileg illetékes egészségügyi szolgáltatóhoz fordulhatnak, míg azoknak, akiket tömeges szálláshelyen fogadnak be, ott biztosítják az egészségügyi jelenlétet és a gyógyszeres ellátást is. A kórházak által összeállított egészségügyi csapatokon túl a karitatív szervezetek is segítik az egészségügyi feladatok ellátását – olvasható a közleményben.

