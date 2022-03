Mészáros Antónia: Az utóbbi száz év legnagyobb menekültválságára készülünk

Értek bombatalálatok nem egy óvodát, iskolát és gyermekotthont is Ukrajnában, közel hét és fél millió gyermek hazájában. A világ egyik legismertebb, itthon is aktívan tevékenykedő gyermekvédelmi szervezete, az UNICEF pedig úgy számol, hogy a mostani fegyveres konfliktus most mind a hét és fél millió Ukrajnában élő gyermeket veszélyezteti. Még azokat is, akik szüleikkel, rokonaikkal elhagyták az ország határait, hiszen ők is megélik többek között a megszokottól, az otthontól elszakadás fájdalmas traumáját.

Az ukrán gyerekek jelenleg rendkívül rossz, sokkos, traumatizált állapotban vannak. Az ország bizonyos területein megszűnt a megbízható áramellátás, máshol már gáz és tiszta ivóvíz sincs. Így az Ukrajnában élő gyerekeknek – ahogy természetesen a felnőtteknek is – most rendkívül intenzív támogatásra van szükségük. Mind humanitárius, mind mentális szempontból – mondta el az Indexnek Mészáros Antónia, az UNICEF hazai vezetője, akit nagy munka közben ért utol az Index.

Péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy iskola kell az Ukrajnából menekülő gyerekeknek. Eddig hány gyermek érkezett Ukrajnából Magyarországra, és tartózkodhat most is az országban?

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának legfrissebb adatai alapján a háború első hetében egymilliónál is többen menekültek el Ukrajnából. Félmilliónál is többen Lengyelországba, a második legtöbb menekült, több mint 144 ezer fő pedig Magyarországra érkezett. Az UNICEF úgy számol, hogy ők 60-70 százalékban gyerekek, hiszen mint tudjuk, a 18 és 60 év közti férfiak nem hagyhatják el Ukrajna területét. Sajnos kísérő nélküli gyermekek is úton vannak. Az ő azonosításukkal és segítésével az UNICEF kiemelten foglalkozik.

Apuka elviszi a gyerekeket a határig, és átküldi őket, bízva abban, hogy a túloldalon már biztonságban vannak?

Igen, találkoztunk már nem egy ilyen történettel is, ahogy azzal is, amikor menekülés közben váratlan helyzet alakult ki, és a gyermek véletlenül elszakadt a családjától.

Hogyan történik az ő azonosításuk?

Az UNICEF több országban működtet úgynevezett kék pont hálózatot. Erre készülünk Magyarországon is. Olyan gyermekvédelmi létesítményeket kell elképzelni, ahol a menekülő családok információhoz juthatnak, útközben megpihenhetnek, és pszichológusok, szociális munkások foglalkoznak velük. Ezekhez a kék pontokhoz tartoznak mobil csapatok is, akik járják a környéket, és keresik, próbálják beazonosítani a kísérő nélküli gyerekeket.

Itthon többen fogadtak be menekülő ukrán családokat, gyerekeket az otthonaikba az elmúlt napokban. Mennyi gyermek érkezésére számítanak?

Az Ukrajnából menekülők jelenleg jellemzően átutaznak Magyarországon, majd haladnak tovább a Nyugat-Európában élő rokonokhoz, barátokhoz. Így őket egyelőre legfeljebb néhány éjszakára kell elszállásolni. Ám az idő előrehaladtával arra számítunk, hogy az egyre szegényebb, kiszolgáltatottabb rétegek kelnek útra, akiknek már nem biztos, hogy van hova menniük. Nagyon remélem, hogy addigra Magyarországon is kiépül az UNICEF segítő hálózata. Elhúzódó menekültválságra, akár az utóbbi száz év legnagyobb menekültválságára készülünk Európában, akár négy-öt millió ukrán elindulásával.

Ha a koronavírus nem lett volna elég, 2021 decemberében kitört egy máig tartó gyermekbénulás-járvány Ukrajnában. Készülnek arra, hogy beteg gyerekek tömegei jönnek át Magyarországra?

Beteg gyerekek tömegeiről nincs szó. Ugyanakkor az is tény, hogy az utóbbi hónapokban felütötte a fejét a probléma, ezért az UNICEF azt is tervezi, hogy a határon fog oltani. A gyermekbénulás esetén az oltás ráadásul nem jár szúrással, hanem egy cseppet kell beadni a gyerekeknek. Miközben a kanyaró veszélyére is fokozottan figyelünk.

Egy civil szervezet ilyenkor hogyan, milyen eszközökkel tud még besegíteni az államnak?

Mi most elsősorban Ukrajna területén segítünk, ahol öt irodában 140 munkatársunk dolgozik. Nem tegnap kezdtük, 25 éve van jelen, és teljesít szolgálatot Ukrajnában az UNICEF. Most például olyan területekre visszük teherautóval az ivóvizet, ahol az infrastruktúra összeomlása miatt az ott élők nem jutnak tiszta vízhez. Ezen túl például elsősegélykészleteket, orvosi segédeszközöket és gyógyszereket biztosítunk, valamint a munkatársaink foglalkoznak a családok pszichés támogatásával is, amire a mostani válságos helyzetben szintén óriási az igény.

Egyes segítő szervezetek ruhát, tartós élelmiszert, alapvetően tárgyi adományokat gyűjtenek. Mások pénzt kérnek az Ukrajnából menekülők támogatására. Ön szerint mi most a segítség leghatékonyabb módja?

A segítség leghatékonyabb módja az anyagi támogatás. Egy olyan típusú szervezet, mint az UNICEF, rendelkezik kiépült, professzionális logisztikai rendszerrel, amellyel képes eljuttatni a segélyszállítmányokat a megfelelő helyre. Természetbeni juttatásokat fogadni azonban jelenleg inkább plusz logisztikai kihívást jelentene. Egyébként úgy számol az UNICEF, hogy 275 millió dollárt meghaladó anyagi erőforrásra lesz szükség az Ukrajna területén zajló segítségnyújtáshoz, és további 75 millió dollárra a környező országokban zajló, UNICEF működtette segítségnyújtó programokhoz.

Ha valaki segíteni szeretne... Adományozni Magyarországon legegyszerűbben az Unicef honlapján keresztül lehet. Illetve egyre többen indítanak úgynevezett követes adománygyűjtést, amelyhez külön platformja is van a szervezetnek. Ezen keresztül bárki saját kampányt indíthat, mozgósítva a saját ismerőseit, barátait, vagy épp kollégáit és üzleti partnereit. Például az egyik hazai ingatlanos cég ezzel a módszerrel már több mint nyolcmillió forintot összegyűjtött, hogy segítse az Unicef ukrajnai gyermekmentő munkáját.

(Borítókép: Mészáros Antónia. Fotó: Huszti István / Index)