Szijjártó Péter: Kerülni kell minden lépést, ami háborúba sodorná Magyarországot

Ma tartják a NATO-külügyminiszterek ülését Brüsszelben, melyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vesz. A miniszter már be is jelentkezett közösségi oldalán, és jelezte: már megérkezett a tanácskozásra.

Most minden eddiginél kiélezettebb helyzetben kerül sor a NATO-külügyminiszterek ülésére Brüsszelben. Harminc tagállam üli körbe az asztalt, de ebből négyen fokozott nyomásnak és kockázatnak vagyunk kitéve: mi ugyanis a háború közvetlen szomszédságában vagyunk

– fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy véleménye szerint a szó ilyenkor „majdnem tettel ér fel”, ezért teljes körültekintésre van szükség, és „el kell kerülnünk minden olyan lépést vagy megnyilvánulást, amely háborúba sodorná Magyarországot”.

Az ukrajnai háborúról és hatásairól Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt ma reggel a Kossuth rádióban. Ezúttal is hangsúlyozta, hogy Magyarország a békében érdekelt, az ukrajnai támadás előtt is arról beszéltek, hogy békére van szükség. A kormányfő úgy látja, hogy a háború kárvallottjai mi leszünk, mivel ide fognak érkezni a háború elől menekülők.

Az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeiről percről percre beszámolunk, közvetítésünket itt találja.