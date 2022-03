Ellenzéki bunyó után életveszélyes fenyegetés

Márki-Zay Péter Amerikában ismerte meg Fricsovszky-Tóth Pétert, és ragaszkodik hozzá, hogy ő induljon a vecsési választókerületben – nyilatkozta az Indexnek Hegymegi István DK-s önkormányzati képviselő, aki nemrég egy lakossági fórumon megütötte a közös jelöltet. Azt mondta, gyanús cégügyei és botrányos múltja miatt nem tudják elfogadni az összellenzéki jelöltet, aki helyben ráadásul azzal kérkedik, hogy nem is ül majd be a Jobbik frakciójába, amint azt az előválasztáson ígérte. Hegymegi István arról is beszélt lapunknak, hogy azóta kapott olyan életveszélyes fenyegetést, ami szerinte összefüggésben van ezzel az üggyel.

Ön múlt vasárnap megütötte Fricsovszky-Tóth Pétert, az ellenzéki összefogás vecsési jelöltjét. Mégis mi történt, hogy ilyen összetűzésre került sor?

Elsőként érkeztünk a lakossági fórumra. Kollégámmal kint álltunk az udvaron, amikor jött Fricsovszky-Tóth Péter. Elém lépett, úgy, hogy tíz centire volt tőlem az arca, és kihívó testtartásban, emelt hangon mindenféle gazembernek elmondott. Láttuk őt már máskor is így viselkedni. Próbáltam úgy tartani az arcomat, nehogy lefejelhessen. Sajnos úgy beszél ilyenkor, hogy közben fröcsög a nyála. Mondtam neki, hogy vegyen föl maszkot, de nem hallgatott rám, mire én leköptem. Ekkor fenyegetőzve felém mozdult, a bal keze felém lendült, erről azt állította, hogy el akarta kapni a kezem. Én ezt támadásnak értékeltem és hátralépés közben reflexből visszaütöttem.

Úgy tudni, nem új keletű a konfliktus önök között. Nem tudták a helyi DK-sok lenyelni a békát, hogy egy jobbikos jelöltet kell támogatniuk?

Szeretném leszögezni, hogy Fricsovszky-Tóth Péternek semmi köze a Jobbikhoz. Soha nem volt jobbikos. Csak azért került oda, mert az előválasztáson minden jelöltnek nyilatkoznia kellett arról, ha nyer, melyik frakcióba fog beülni. Őt végül csak a Jobbik volt hajlandó befogadni.

Ha ez így van, akkor még inkább bosszantó lehetett, hogy egy ilyen „külsős” jelöltet indít az ellenzék a választókerületükben. Hogyan történt ez?

A DK már az előválasztást megelőzően elkezdte a saját jelöltjét bevezetni a választókerületben, de augusztusban, nem sokkal az előválasztás előtt bejelentették, hogy a párt visszavonja ezt a jelöltjét, mert a Jobbik indít valakit. Mi itt helyben ezt tudomásul vettük, mert az elmúlt tíz évben mi DK-sként már sokaknak kampányoltunk. Elfogadtuk a helyzetet.

Amikor viszont megtudtuk, ki lesz a jelölt, hatalmas lett a felháborodás, mert Fricsovszky-Tóth Péter személye elfogadhatatlan a számunkra.

Hangsúlyozom, nem azt nem tudtuk lenyelni, hogy más párt jelöltjének kampányoljunk, hanem a jelölt személyével volt a problémánk. Ha Fricsovszky-Tóth Péter a DK jelöltje lenne, akkor sem tudnánk támogatni.

Hullottak a párttagságik Gyurcsány lába elé

A DK-n belül hogyan kezelték ezt a konfliktust?

Személyesen itt volt Gyurcsány Ferenc. Egy kerti parti keretében találkoztunk, és próbálták lenyomni a torkunkon a dolgot. Volt olyan párttársunk, aki ekkor nagyon cifra módon elküldte Gyurcsány Ferenc urat, hullottak a tagsági igazolványok, sokan, akik 8-10 éve DK-sok és rengeteget dolgoztak, saját zsebükből áldoztak a párt céljaira, kiléptek.

Miért tartják elfogadhatatlannak a helyi DK-sok Fricsovszky-Tóth Péter indítását?

Nézze csak meg az önéletrajzát! Sok mindent el akart titkolni, minket meg ez zavart, és sok mindennek sikerült utánajárnunk. A jelöltnek egyetlen iskolai végzettségét, még egy érettségit sem sikerült dokumentumokkal igazolnia, pedig többször is kértük erre. A cégügyei viszont nagyon zavaróak voltak. A könyvelők azt mondták ezekre, hogy minimum botrányosak. Az ügyvédeink szerint pedig nyilvánvalóan cégfantomizációról volt szó.

Mit ért ez alatt?

Előfordult, hogy egy cége ellen 2-3 havonta indult valamilyen hatósági végrehajtás. Volt, hogy két éven keresztül nem adott le a pénzügyi évet lezáró dokumentumokat. Ezeket a problémákat végül úgy oldotta meg Fricsovszky-Tóth Péter, hogy nem sokkal az előválasztás előtt elpasszolta a cégeit. Mi igyekeztünk utánajárni, kikhez kerültek a vállalkozások, és azt találtuk, hogy cégtemetőkbe vagy teljesen eldugott helyekre vannak bejelentve. Rákerestünk a cégszolgáltatóra, amelyhez az egyik vállalkozása be volt jelentve, és azt láttuk, hogy mintegy száz oldalon keresztül sorolta a céginfó azokat a vállalkozásokat, amik oda voltak bejelentve, és ezek felét pirossal jelölte a program.

Az egyik cége meg például Kaposváron egy régi szeneskamrából kialakított alagsori lakásba lett bejegyezve, ahol egy alkoholista férfi volt a bérlő.

Egy másik cég Kaposváron a szőlőhegyen egy földút végén lévő ingatlanba lett bejelentve, és egy olyan férfi tulajdonában van, aki magát erdélyi romának mondta, de azt sem tudta pontosan, hogy milyen cége van.

Ezek valóban gyanúsan hangzó ügyek, de nem tudni, hogy konkrét bűncselekményt elkövetett-e Fricsovszky-Tóth Péter. Akkor miért ne lehetne jelölni? Az ártatlanság vélelme őt is megilleti.

Sok olyan pozíció van, amihez szükséges, hogy valaki rajta legyen a köztartozásmentes adatbázis listáján. Most február 10. körül kiderült, hogy Fricsovszky-Tóth Péter megint kikerült a köztartozásmentes adatbázisból, mint a korábbi évek során is nagyon sokszor. Mi felhívtuk arra a figyelmet, hogy így a parlamenti mandátumát sem tudja majd felvenni. Az előválasztásnál is feltétel volt a köztartozásmentes státusz. A cégeinek az üzemeltetését elnézve az lett volna a meglepő, ha ez megvan neki. Akkor éppen nem volt köztartozása, de az előtte lévő hónapokban és utána igen. Az önkormányzati képviselői jogait sem gyakorolhatta volna. Mi jeleztük ezt a problémát, de erre sem reagáltak semmit. Most ott tartunk, hogy Fricsovszky-Tóth Péter jelölésével feladtuk a magas labdát a Fidesznek.

Egyébként milyen profilja van Fricsovszky-Tóth Péter cégeinek? Milyen vállalkozások ezek?

Tíz éven keresztül az egyik cégének autó adásvétel és -forgalmazás volt a profilja. Innen állítólag alvilági kapcsolatai is voltak. Üllői lakos Fricsovszky-Tóth Péter, és ott helyben többen felfigyeltek arra, hogy többször is kigyúrt, rossz arcú emberek mentek hozzá. Ilyen kisebb településeken feltűnik a szomszédoknak, ha 110 kilós figurák rugdossák a kerítését. Úgy hallottam üllői illetőségű személyektől, hogy az volt a baj Fricsovszky-Tóth Péterrel, mint autókereskedővel, hogy nem volt meg benne még a betyárbecsület sem.

„Nekünk csak azt mondták, Márki-Zay nagyon ragaszkodik hozzá”

Említette, hogy nem igazi jobbikos Fricsovszky-Tóth Péter. Akkor mégis miért fogadta őt be a Jobbik, akiknek erős jelöltjük volt a választókerületben a 2018-as választásokon?

Fricsovszky-Tóth Péter végigházalta a pártokat, hogy ki hajlandó neki befogadó nyilatkozatot adni. Végül is Márki-Zay Péter mozgalmánál kötött ki. Akivel állítólag személyes kapcsolatban állnak. Ő protezsálta be ide, és a Jobbik vállalta végül, hogy ad neki befogadó nyilatkozatot.

Miért és hogyan lenne kapcsolatban az üllői Fricsovszky-Tóth Péter a hódmezővásárhelyi Márki-Zay Péterrel?

A kapcsolatukról én csak pletykákat hallottam. Biztosan csak azt tudom, hogy egyik napról a másikra, derült égből villámcsapásként beesett ide nekünk Fricsovszky-Tóth Péter, és nekünk azt mondták, hogy őt kell támogatnunk. Információink szerint az önkormányzati választásokat megelőzően Fricsovszky Tóth Péter nem nagyon tartózkodott Magyarországon, kint volt az Egyesült Államokban. Előtte volt valami kunbábonyi képzésen, ahol civil közösségszervezőket képeznek olyan szervezetek, amikre a kormánypártiak azt mondanák, hogy Soros György finanszírozza őket.

Azt hallottuk, hogy Amerikában is kapott valamilyen képzést Fricsovszky-Tóth Péter, és ott ismerte meg Márki-Zay Pétert, akivel kint lettek barátok, és ezért ragaszkodik ennyire az indulásához a miniszterelnök-jelölt.

Márki-Zay és Fricsovszky-Tóth kapcsolatáról nem kérdezték meg a pártvezetést?

Amikor érdeklődtünk, nekünk mindig csak azt mondták, hogy Márki-Zay Péter nagyon ragaszkodik Fricsovszky-Tóth Péterhez. Elkotyogták nekünk a pártvezetők, akikkel beszéltünk, hogy Márki-Zay Péterrel meg az embereivel rengeteg gond volt itt az elmúlt hónapokban. Általában ott vannak a legnagyobb felfordulások, ahol a miniszterelnök-jelölt emberei vannak.

Úgy tudni, elfogadta Márki-Zay Péter, hogy nem lesz frakciója, akkor mégis milyen embereivel és milyen gondok lehetnének?

Pedig 11 embere indul egyéniben Márki-Zay Péternek az ország különböző részein. És Fricsovszky-Tóth Péter többször is mondta itt helyben, hogy végül nem fog beülni a Jobbik frakciójába.

Ha igaz, amit mond, az elég súlyos problémákat vet föl. Nem figyelmeztették a pártvezetést, hogy kettős játékot játszik az itteni jelölt?

A DK egyik vezetője azt mondta nekem, legyek nyugodt, mert, ha Fricsovszky-Tóth Péter nyer nálunk egyéniben, nem biztos, hogy kitölti a mandátumát. Csak azt nem tudom, hogyan lehetne egy egyéni mandátummal rendelkező képviselőt visszahívni.

„Mentelmi jogot szeretne az üllői áfacsaló”

Miért akarhat annyira képviselő lenni Fricsovszky-Tóth Péter, hogy – mint mondta – végigkopogtatta ezért a pártok ajtajait?

Sokszor megkapta már különböző internetes fórumokon Fricsovszky-Tóth Péter, hogy „mentelmi jogot szeretne szerezni az üllői áfacsaló”. Korábban ugyanis Üllőn volt önkormányzati képviselő, és sok gondja volt ott. Az országos sajtóban is írtak például arról, hogy kitették az internetre, amint az ajánlóíveket másolgatták meg fényképezgették. Az Üllő SE elnöke is ő lett egy időben. Ekkor az egyesület tagsága jelentősen visszaesett. Szinte naponta mentek el az emberek. Amikor pedig az összeférhetetlenség miatt a polgármester lemondásra szólította fel, kiderült, hogy komoly elszámolási problémák voltak. Ez ellenőrizhető a testületi ülések nyilvánosan elérhető felvételeiből is.

Ez így csupán egy homályos sejtetés. Mit ért „elszámolási problémák” alatt?

Például bérelt egy Ford Transitot az egyesületnek 1,7 millió forintért, de ezt a kocsit soha senki nem látta, mert csak papíron volt meg. Ugyanebben az időben viszont Fricsovszky-Tóth Péterhez került egy Ford Mondeo, amit a vagyonnyilatkozatában úgy tüntetett föl, hogy „tulajdonszerzés alatt” van éppen. Számomra ez minimum kétes gondolatokat ébreszt, hogy hogyan is zajlott ez a bérlés.

Feltételezem, szembesítették a gyanúikkal a közös jelöltet. Mit válaszolt az aggályaikra?

Volt egy jelöltmeghallgatás itt Gyálon. Ezen megkérdeztük az említett cégügyeiről. Közölte, hogy mi a Fidesz lefizetett szekértolói vagyunk, és találkozunk a bíróságon. Azóta sem jelentett föl. A meghallgatás után is odajött, és az arcomba üvöltözött és fenyegetőzött.

Ön azt állítja, hogy jelezték a DK vezetésének ezeket az ügyeket. Nehéz elképzelni, hogy ők tudatosan jelöltek egy ennyire támadható politikust?

Az előválasztás jelöltjeit a szabályok szerint át kellett világítani. Fricsovszky-Tóth Pétert a Jobbik egy olyan helyi politikusa világította át, aki jelenleg biztos befutó helyen áll a listán. Ez a politikus egy szűk körű megbeszélésen elmondta, hogy valóban megtörtént a meghallgatás, de annak az volt az eredménye, hogy erősen aggályos a jelölt, nem javasolja, hogy Fricsovszky-Tóth Péter legyen az ellenzéki induló. Amikor a helyi etikai bizottságunk szerette volna meghallgatni őt, akkor a párt vezetése gyorsan magához vonta ezt az ügyet, és mindennek ellenére mégis őt jelölték. Pedig az én szememben ő egy közönséges gazdasági szélhámos.

Nálunk itt a választókerületben több alapszervezett vezetője is visszaadta a tagságát. Senki sem támogatja őt jó szívvel, a többi párt sem.

Néhány héttel ezelőtt itt a Pest megyei hetes választókörzetben jelen lévő pártok vezetői benyújtottak egy indítványt, amiben felhívták arra a figyelmet, hogy a jelölt úrnak továbbra sem sikerült tisztáznia a felmerülő kételyeket. Ezért kérik ennek vizsgálatát és nem támogatják Fricsovszky-Tóth Péter jelölését. Morálisan nem tudjuk vállalni őt és a homályos előéletét. Erre a pártvezetés fölháborodott, pedig ellentétes a párt alapszabályával, hogy fentről utasítgassanak minket. Ez nem egy munkahely, ahol a főnök megmondja, hogy mit csináljunk.

Az alapján amit mond, úgy hangzik, mintha szándékosan elengedte volna ezt a választókerületet az ellenzék. De mégis miért vágná maga alatt a fát a DK vezetése és áldozná be a vecsési választókerületet?

Nem tudom, milyen alku születhetett. Mi azt hallottuk, hogy Fricsovszky-Tóth Péter a miniszterelnök-jelölt jó embere. Feltételezem, a Jobbik az itteni helyért cserébe ajánlott valami kompenzációt a pártunknak.

„Az én csapatomban ne játsszon gazember”

A helyiek mit szólnak a jelölt személyéhez?

Sokszor megkaptuk a helyi civilektől, hogy mi vagyunk a hibásak, mert nem léptünk föl Fricsovszky-Tóth Péter jelölése ellen. Pedig mi minden lehetséges fórumon jeleztük az aggályainkat. Akikkel mi beszélő viszonyban vagy kapcsolatban vagyunk, azok közül mindenkivel beszéltünk, akivel csak tudtunk, de folyamatosan csak azt hallottuk, hogy ne csináljuk a balhét. Ezek az emberek teljesen a párt felső vezetésébe tartoznak, most is képviselők, és a leendő parlamentnek is a tagjai lesznek. Pedig mi nem vagyunk ellene az ellenzéki együttműködésnek. Volt, hogy még más választókerületekbe is elmentünk kampányolni DK-s jelölteknek a szabadnapjainkat feláldozva.

Érdekes dilemma ezek után, hogy kire fog szavazni. Hogyan gondolkodik erről?

Tudunk egy embert, aki közismerten gazember. Hol szeretné az ember látni? Az ellenfélnél, vagy a saját oldalán?

Ha a Fidesz jelöltje gazember, az engem nem zavar, de az én csapatomban ne játsszon gazember. Főleg ne olyan, aki úton-útfélen hangoztatja, hogy noha vállalta, hogy beül a Jobbik frakciójába, ő civil jelölt, aki nem fog mégsem beülni. Akikkel én beszéltem, mind azt mondják, hogy nem fognak Fricsovszky-Tóth Péterre szavazni.

Nagyon tanulságos lesz a körzet eredménye. Mindenki meg fogja látni, hogy az ellenzéki lista sokkal több szavazatot fog kapni, mint maga a jelölt. Azoknak az eseményeknek a tükrében, amik az elmúlt hónapokban történtek velem és DK-s társaimmal, barátaimmal, elutasítom hogy Fricsovszky-Tóth Péterre szavazzak.

Annyira csalódott, hogy DK-sként valóban inkább a kormánypártok jelöltjére szavazna?

Nézze, nekem sok éles pengeváltásom volt a helyi fideszes erőkkel. Viszont az elmúlt hét évben sem a Fidesz, sem a képviselőjük, Szűcs Lajos részéről nem ért olyan fenyegetés, hogy a nyakamra kellene tenni a kést. Senki ne fenyegesse a testi épségem és az egzisztenciámat. Színtiszta racionalizmus alapján a jobboldalra kellene szavaznom. De nem fogom ezt megtenni, nem dobok félre az életemből tíz év DK-tagságot, még egy Fricsovszky-Tóth Péter kedvéért sem. Inkább nem szavazok. Listán leadom a voksom a baloldalra, de egyéni jelöltre nem szavazok. Nekem, baloldaliként nincs jó választásom. Nem tudom tudomásul venni, hogy a NER mindenáron való leváltásának leple alatt, azt kihasználva gátlástalan szélhámosok jussanak a parlamentbe.

(Borítókép: Hegymegi István. Fotó: Papajcsik Péter / Index)