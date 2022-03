Megrázó történetekről számoltak be az Indexnek azok a Harkivból érkezett indiai fiatalok, akik a hétvégét a Körszállóban töltötték. Ottjártunkkor a főképp orvosi egyetemista diákok csoportja épp indulni készült a reptérre, hogy hazautazzon Indiába, de a budapesti hotelben még így is bőven maradtak menekültek. Jelenleg 84, javarészt ukrán és kárpátaljai állampolgár reménykedik itt abban, hogy egyszer még biztonságos hely lesz a hazája.

Mozgalmas napokat tudhat maga mögött a Hotel Budapest, vagy ahogyan sokan ismerik, a Körszálló. Ez az a szálloda, amelyik március 1-től önként biztosított 50 szobát száz Ukrajnából érkező menekültnek. A szállodát üzemeltető cég tulajdonosa az Indexnek elmondta: a hírekből értesült a háborús helyzetről, ezt követően fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy valamiképp segítsen a bajba került embereknek.

Alig néhány nap alatt a felajánlott szobák több mint 90 százaléka megtelt, jelenleg összesen 84 menekült tartózkodik a szállodában, köztük kárpátaljai magyarok, ukránok, de más, Ukrajnából érkező nemzetekhez is eljutott a felajánlás híre. Vannak, akik csak átutaznak, majd továbbállnak más nyugat-európai országokba, míg mások itt vészelnék át a háborút, és aki szeretne, akár hosszabb időre is maradhat.

Azt tapasztaljuk, hogy a menekültek egy részének nincs konkrét terve a jövőre nézve, az egyik szobánkban például egy várandós édesanya lakik a férjével és kétéves gyermekükkel. Mindent maguk mögött hagytak, idejöttek két bőrönddel, és várják, hogy jobbra forduljon minden

– mesélte az Indexnek Klemm Balázs, a Körszállót üzemeltető cég, a Hotel & More Group vezérigazgatója, hozzátéve, hogy az elmúlt napok a személyzetet is megviselték, az egyik recepciós például fel is mondott, mert mentálisan képtelen volt megbirkózni a mostani helyzettel.

Harkivból érkező fiatalok is a hotelben próbálták meg kiheverni a történteket

Ahogy arról korábban beszámoltunk, számos ország külügyminisztere fordult Szijjártó Péterhez annak érdekében, hogy Magyarország valamiképpen segítségen az Ukrajnában maradt állampolgároknak. Hazánk ily módon már több ezer indiai diák evakuálásában vett részt, az egyik ilyen nagy csoport a budapesti indiai nagykövetség közreműködésével épp a Körszállóban kapott szállást. Amikor lapunk ott járt, a Harkivból érkező fiatalok már épp a repülőtérre készültek.

El sem hiszem, hogy hamarosan hazatérhetünk Indiába, a szüleim már nagyon aggódtak értem. Folyamatosan olvasták a híreket, követték az eseményeket, és rettegtek attól, hogy valami bajom esik. Szerintem nekik nehezebb volt, mint nekem, teljesen más belülről megélni ezt a helyzetet

– mondta az Indexnek az orvosnak készülő Fatima, aki társaival együtt napokat töltött éhesen, szomjasan egy bunkerben, ahol mosdót is alig használhattak.

Ugyancsak hátborzongató körülményekről mesélt az Indexnek két másik fiatal, akik szintén a harkivi orvosi egyetemen tanulnak.

Én öt napig voltam egy óvóhelyen, elképesztően ijesztő volt, soha életemben nem féltem még ennyire. Alig volt nálunk étel, fogalmunk sem volt, hogy egyáltalán túléljük-e

– mondta a mindössze 19 éves Hemanth, akitől legjobb barátja, Adil vette át a szót:

Nagyon nehezen jutottunk ki a városból, több vonatra is megpróbáltunk felszállni, de mindenhol az ukrán állampolgároknak adták meg az elsőbbséget, így végül rengeteget gyalogoltunk kezünkben a nehéz bőröndökkel. Hálásak vagyunk, hogy egy hétvége erejéig megpihenhettünk Magyarországon, megható az a kedvesség és segítőkészség, amit a hotelben kaptunk

– mondta a szintén 19 éves Adil.

Mint arról korábban beszámoltunk, hatalmas pusztítást végeztek az oroszok Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban. Lakóépületek, iskolák, gyárépületek váltak a földdel egyenlővé, az itt élők közül rengetegen megsérültek. Az erről készült galériánkat itt tekintheti meg.

Példátlan összefogás Budán

Fürjes Balázs államtitkár március 1-jén jelentette be, hogy a Budapest Körszálló száz férőhelyet ajánlott fel a kárpátaljai magyaroknak és más ukrajnai menekülteknek. Tájékoztatása szerint két budai polgármester, a Hegyvidéket irányító fideszes Pokorni Zoltán és a II. kerületet vezető szocialista Őrsi Gergely is felajánlotta az önkormányzati üdülőket és táborokat a menekültek elszállásolására, így Budán valódi összefogás valósult meg a háborús menekültválság kezelésére.

Klemm Balázs, a hotelt üzemeltető cég tulajdonosa is hasonló összefogást tapasztalt helyi szinten, kiemelte, hogy a II. kerületi önkormányzat részéről Gór Csaba fideszes képviselő teszteket és maszkokat biztosít a szállodába érkező menekülteknek, de civil szervezetek is felajánlották a segítségüket.

„Együttműködünk továbbá egy orvosi csapattal, így ha bárkinek egészségügyi ellátásra van szüksége, megoldjuk. Nem kérdés, hogy ezekben a napokban az összefogás a legfontosabb” – tette hozzá a vezérigazgató.

