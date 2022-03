Tüntetés volt a magyar és az orosz propaganda ellen az MTVA székházánál

A tüntetés házigazdája, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő egy perc csendet kért a járvány és az orosz agresszió áldozatai emlékére. „Újra itt vagyunk, hiszen a hatalom bástyája, a propaganda fellegvára él és virul.”

A mai ittlétünk oka a magyar miniszterelnök barátjának barbár háborúja. A Fidesz propagandatévéje hű csatlósként terjeszti az orosz propagandát.

A másik aktualitás a közelgő választás. „Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje egyszer sem tehette még be ide a lábát, holott Orbán Viktor hetente órákat beszélhet a közmédiában” – folytatta Hadházy.

Az Orbán-rendszer csak egy franchise, Putyin-rezsimjének a magyar nyelvű kiadása. Putyinnak a megnövekedett olajárakból származó extra jövedelem jutott. Orbánnak az EU-s támogatások hullottak az ölébe, és a lopott pénzekből felvásárolták a független sajtó nagy részét, majd kiépítettek egy történelmileg példátlan korrupciós szervezetet. (...) A propaganda hamis hírekkel és hergeléssel tereli el a figyelmet a valóságról

– mondta az ellenzéki politikus, aki beszámolt arról, hogy az oroszoknál már lekapcsolták az utolsó független médiumokat, valamint a Twittert és a Facebookot, ez az orosz pályaív.

A Fidesz évek óta eteti Európát azzal, hogy milyen nagy itt a demokrácia. Erre egyet kell csak kérdezni: Hányszor szerepelt ebben a kics....tt állami tévében Orbán élő műsorban, és hányszor szólalhatott meg ellenzéki politikus?

Orbán az elmúlt évben több mint kétszázszor beszélhetett a közmédiában, míg ellenzéki politikusok egyszer sem – válaszolt a maga által feltett kérdésre Hadházy Ákos, aki szerint az egyesült ellenzéknek lesz rá esélye, hogy egy hónap múlva megszüntesse ezt a rémálmot.

Perverz propaganda folyik az MTVA-ban

Szél Bernadett országgyűlési képviselő egy pártoktól független, szabad sajtót követelt. Az épületre mutatva megjegyezte: „Ez lett a Fideszből! Egy ekkora monstrum, egy szörnyeteg. 2010 után elsőként szántották be a szabad sajtót, elfoglalták az állami tévét, rádiót és a médiahatóságot, még azelőtt, hogy bármit is elloptak volna.

Perverz propaganda folyik itt, amely arról sem volt képes beszámolni, hogy előválasztás zajlott az országban tavaly ősszel. Ez a propagandamédia többe kerül nekünk, mint a briteknek a BBC. Ez a közmédia önmagában törvénytelenség.

Kicsoda ifj. Lomnici Zoltán vagy Deák Dániel, hogy ők betehetik a lábukat a közmédiába, mi, választott képviselők pedig nem? Elhangozhatott ebben a tévében, hogy az orosz katonák nyugodtan végezték a munkájukat a bevonulás során. Egy háttérműsorban pedig már odáig is eljutottak, hogy Ukrajna kezdte a háborút. Orbán azért vált páriává, mert kiszolgálta Putyint, a keleti nyitással elszakította hazánkat a Nyugattól, és ebben hatalmas segítségére volt ez a médiaszörnyeteg itt mögöttem” – vélekedett Szél Bernadett, aki úgy látja, hogy lesz lehetőség a változásra április 3. után, ha mindenki elmegy szavazni, és még legalább három ember visz magával.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke azt ígérte, hogy körzetében rommá fogja verni a Fidesz jelöltjét. „Engem 2013 óta nem hívtak be a köztévébe egyszer sem. Karácsony Gergelyt 2019 óta egyszer hívták ide be, de akkor is csak annyit kérdeztek tőle, hogy biciklivel jött-e.

Elegünk van a hírhamisító közmédiából! Ez a közmédia nagyon független az összes ellenzéki politikustól, a kritikus civilektől és magyarok millióitól. Elég volt ebből a szennyből!

Szavazzunk Európára!” – fejezte be felszólalását Szabó Tímea.

Putyini propagandaközpont az MTVA épülete

Varjú László, a DK politikusa felidézte a múltat, amikor behatoltak az MTVA épületébe, hogy beolvassák az öt pontjukat. „Magyarországon sajtószabadságot akarunk, és nem hagyjuk, hogy ezt megakadályozzák. Mitől fél ennyire a köztévé vezetése? Az igazságtól, és ezért kell őket elzavarni április 3-án. Ma visszatértünk a tett színhelyére vádlóként.

Akik ezt művelik, azok hazaárulók, akik a nép ellen cselekednek. Minden lakásba lövöldöznek egy kábelen keresztül, de ebből elég volt, ezt NEM hagyjuk tovább. Ez az épület mára a putyini propaganda európai központja lett.

Ha az oroszok leteszik a fegyvert, nem lesz háború, ha az ukránok teszik le, nem lesz Ukrajna. Putyinizmus vagy demokrácia? Háború vagy béke? Ezek lesznek április 3. valódi kérdései” – mutatott rá Varju László.

Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy ez a közmédia gyakorlatilag a miénk lenne, hiszen 130 milliárdból tartják fenn az adófizetők. Majd arra biztatott, hogy „foglaljuk le a magyar közmédiát szimbolikusan, ahogyan azt Csengey Dénes is tette 1989-ben! Tőlünk senki ne féltse az országot, mert a miénk!”

Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke Putyin, takarodj! felszólítással indította beszédét, majd ő is azzal folytatta, hogy „130 milliárdba kerül nekünk évente ez az intézmény, ami a Kreml szócsövévé vált”.

Hajnal Miklós, a Momentum képviselőjelöltje ifj. Lomnici Zoltánt idézte, aki annyit mondott a köztévében, hogy Putyin állításai az ukrajnai népirtásról igazak lehetnek.

Így volt képes relativizálni az orosz agressziót. Eddig ezek a szakértők csak Orbán propagandistái voltak, de most már Putyin csatlósai is. Idén már az ellenzéki politikusoknak felajánlott öt percek sem lesznek, mint 2018-ban. Ezt a döntésüket már meg sem indokolták.

Újhelyi István, az MSZP EP-képviselője elmondta, hogy a hatalom és a propagandagépezet nem tudta őt elnémítani. „Ezer hőfokon égek, mert ezek nem maradhatnak hatalmon a gyermekeink és az unokáink miatt. Magyarország útja nem Moszkva fele vezet, hanem Európa felé” – fogalmazott.

Ahol propaganda van, ott nincs újságírás

Polyák Gábor médiakutató egy kormányhatározatot olvasott fel, miszerint a baloldali és liberális csatornák által uralt nyugati helyzettel ellentétben a magyar médiaviszonyok kiegyensúlyozottabbak. „A közmédiába viszont esélye sincs az ellenzéknek bejutni, mert a viták ideje lejárt. Amiben élünk, az a gyűlölködés, a hazugság és a megbélyegzés szabadsága. Ahol propaganda van, ott nincs újságírás, mert annak alapfeltétele az autonómia. A propaganda rólunk szól, de nem nekünk.”

A média átalakítását hét pontban fejtette ki a szakember, amelynek célja egy valódi közszolgálat felépítése. „Legyen újra önálló MTI, amit szintén benyelt a propaganda. Helyre kell állítani a médiapiac működését, az állami hirdetések csapját el kell zárni. A KESMA működését tüzetesen át kell vizsgálni, sajtóalapra és független médiahatóságra van szükség.

Papp Dániel egy személyben felelős mindazért a propagandáért és uszításért, ami ebben az épületben zajlik.

Médiaoktatást kell indítani minden iskolában, hogy kritikusan gondolkodó gyerekek legyenek országszerte. Április 3. tétje, hogy a józan ész felé megyünk-e, vagy tovább építjük a keleti mítoszokat magunkba roskadva” – összegzett az ELTE oktatója.

Miniferi és az ötéves kisgyerek találkozása

Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje a 2002-es választásra emlékeztetett, és a fájdalmas vereségre, mert akkor még a Fidesznek kampányolt. „Orbán nem azt a következtetést vonta le a kudarcból, hogy kevesebbet kellet volna akkor lopni, hanem hogy a szabad sajtót kell megszüntetni. 2018 után be is szántotta a független médiumokat. A közszolgálatiságot ma olyan nagyszerű emberek képviselik, mint Gulyás Márton és a Partizán” – mondta Márki-Zay, aki tisztában volt azzal, hogy az előválasztás megnyerése után ő kapja majd a propagandagépezet golyózáporát:

Pár napja már egy ötéves kiSgyerek is Miniferiként ismerte őt fel egy vidéki településen.

A miniszterelnök-jelölt azt mondta, kormányváltó hangulat van, de ne becsüljük alá a kormánypropaganda szerepét.

Egy agymosott szegény ember a Fidesz gyűlölete miatt válik agresszívvé. Orbán az erőszak és a gyűlölet világát választotta, mi Európát választjuk ezzel szemben. Hogy megnyílik-e ez az épület 28 nap múlva, az csakis önökön múlik. A következő négy hétben mindent tegyenek meg az igazság és a Nyugat győzelméért!

– kérte az ellenzék vezetője, aki szerint a választás tétje a következő: Kelet vagy Nyugat? Háború vagy béke? Tolvajok vagy tisztességes emberek?

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)