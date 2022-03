Szaktudás nélküli cégek nyerészkedtek az állami támogatásokon

Az elmúlt évek családpolitikai támogatásának köszönhetően gyors ütemben fejlődött az építőipar 2020-ban, illetve 2021-ben. A szektor megerősödését jelzi, hogy tavaly minden eddiginél több, 7498 új társas vállalkozást hoztak létre – számolt be róla az Opten.

„Az építőipart a koronavírust követő gazdasági hullámvölgy súlyosan érintette, nagyságrendileg 10 százalékot zuhant az ágazat termelése 2020 során, azonban ezt a visszaesést 2021-ben sikerült ledolgozni” – részletezte a tavalyi adatokat Pertics Richárd, az OPTEN céginformációs szolgáltató elemzője. Kiemelte, a kormányzat kedvező feltételeket teremtett a szektor számára a családtámogató programok bevezetésével, mint a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, vagy a babaváró hitel.

A 2022-es év várhatóan cégalapítások tekintetében szintén erős lesz, de további emelkedés nem várható

– tette hozzá az Opten szakértője.

Az építőipar fejlődése jól látható az új lakások kínálatában is – derül ki az Ingatlan.com értékeléséből. A jelentés adatai szerint 2021-ben kimagasló, 91 százalékkal több új lakóingatlant hirdettek meg eladásra. 2018-hoz viszonyítva pedig 145 százalékkal bővült az új lakások kínálata.

A legújabb adatok alapján bátran mondható: a 2021-es év megteremtette az alapjait annak, hogy 2022 az új lakások és lakásépítések éve legyen.

– vélekedik az Ingatlan.com szakértője.

A megnövekedett kereslet azonban magával hozta azt is, hogy minden eddiginél nagyobb számban jelentek meg azok a vállalkozások, vállalkozók, akik számla nélkül dolgoznak, munkavállalóikat nem jelentik be, vagy ami még rosszabb is lehet, a munka befejezése előtt eltűnnek.

Gyors karrier

Számtalan rémtörténet olvasható a nem megfelelő kivitelezés okozta problémákról.

Egyik esetben sok millió forint befizetése után kiutasítás történt végül. Még tavaly augusztusban számoltunk be arról a 30 családról, akik alig várták, hogy álmaik házába költözhessenek be. Hosszas hitegetés, elhúzódó munkálatok és parttalan kommunikációt követően sem tudtak kompromisszumra jutni a kivitelezővel, így a pilisborosjenői beruházás félkész állapotban maradt:

nincs járda, nem készült el a szellőzőrendszer, nincs kocsibeálló, nincs terasz.

Nem járt jobban az a házaspár sem, amely egy alföldi nagyvárosban bízta rá a kivitelezőre fix ár ellenében az új háza felépítését.

Az ingatlan építése kezdetben zavartalanul haladt, azonban fél éve a kft. ügyvezetője folyamatos nyomásgyakorlás alatt tart minket, mert meg akarta emelni az épület vételárát, valamint adásvételi szerződést is akart módosítani a teljesítési határidő meghosszabbítása okán. Pár millió forinttal hajlandók lettünk volna többet fizetni, de a vállalkozó 10 millió forinttal többet akart kapni az ingatlanért.

– írták levelükben a megbízók. A házaspár a jogtalannak vélt költségemelés, illetve az elhúzódó munkálatok miatt nem fizette ki a megemelt összeget, így egy félbehagyott torzóval, és benne sok millió forinttal ügyvédhez fordult, de az ügynek itt még közel sem volt vége, hiszen egyezség még nem született, a pénzük továbbra is a vállalkozónál van, az építkezés szünetel.

Az építőipar adta a megoldást azoknak, akik a pandémia időszaka alatt vesztették el munkájukat. Az egyik beszámoló szerint egy fiatalember, aki még kora tavasszal csupán besegített egy terasz betonozásába, pár hónappal később már igazi nagyágyúként reklámozta magát. Hirdetésében teljes körű kivitelezőként vállalt megbízásokat, megfelelő tapasztalat és szakképzettség nélkül.

Listázott vállalkozások

„Az ilyen és hasonló esetek elkerülése érdekében létesüljön nyilvános, könnyen hozzáférhető lista azokról a vállalkozásokról, amelyeket a korábbi megrendelők jónak találtak” – javasolja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).

A szakmai szervezet úgy véli, az utóbbi hónapokban több olyan vállalkozás, illetve vállalkozó jelent meg a piacon, amelyek nem megfelelő háttérrel, szaktudás és tapasztalat nélkül próbálják ki magukat az építőiparban.

A lassan kifutó állami támogatások miatt idén is sok család dönt az építkezés, felújítás mellett, ami a megnövekedett építőanyagárak mellett a szakemberhiány miatt amúgy is igazi kihívást jelent.

Ezt a piaci keresletet lovagolja meg az utóbbi két évben létrejött építőipari vállalkozások jelentős hányada. A záros határidők, és szűkös költségvetés miatt a családok gyakran eltekintenek akár a megfelelő referenciától, vagy akár az írásbeli szerződés megkötésétől is. Ez a jelenség az ÉVOSZ szerint nagy kockázatot hordoz magában a megrendelő és kivitelező számára egyaránt.

Számításaik szerint 2021-ben mintegy 300 milliárd forint értékű lehetett a szóbeli megállapodással kivitelezett lakásfelújítás.

A szövetség kiemeli, hogy a rendezett adózási, foglalkoztatási háttérrel rendelkező építőipari vállalkozásokról pozitív lista létrehozásával, és közzétételével jövőbeni megbízások esetében a megbízókat.

