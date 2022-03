A Fidesz oroszpolitikájának megváltozásáról írt elemzést a Financial Times

Megosztja a háború a Fidesz szavazóit a Financial Times elemzése szerint. A brit gazdasági lap arról ír, hogy az orosz-ukrán háború eddigi álláspontja megváltoztatására kényszeríti Orbán Viktor miniszterelnököt.

Az elemzés szerint a miniszterelnök megpróbál lépést tartani a szavazókkal az április 3-án esedékes országgyűlési választások előtt. A lap szerint a korábban általa meghirdetett keleti nyitással szorosabbra fűzte az üzleti és politikai kapcsolatokat Oroszországgal, miközben kormánya blokkolta Ukrajna NATO- és esetleges Európai Uniós tagságát.



A Financial Times elemzésében leszögezi: Orbán Viktor miniszterelnök elítélte Oroszország Ukrajna ellen indított támadását, egyúttal kifejezte szolidaritását Kijevvel.

A lap által megszólaltatott magyar politikai elemzők viszont úgy látják: a Fidesz szavazói közül sokan határozottabb véleményen vannak Oroszországgal kapcsolatban a magyar miniszterelnöknél.

László Csaba, a Political Capital választási szakértője a brit lapnak úgy fogalmazott:

A Fidesz nem számolt ilyen nehéz helyzettel a kampányában. Most viszont olyan identitásproblémák léptek fel, ami kockázatos a Fidesz számára.

A Financial Times megjegyzi, hogy a Fidesz támogatói között sok az idős szavazó, akik már éltek a Szovjetunió alatt, ezért bennük még érzékenyen élnek a kommunizmus 1989-es összeomlásakor tapasztaltak.

Török Gábor politológus szintén nyilatkozott a lapnak, megismételve korábbi álláspontját. Szerinte ugyanis a Fidesz számára fejfájást okoz az Ukrajnában zajló orosz invázió.

Évek óta először oszlanak meg a kormánypárt szavazói egy kulcskérdésben. Orbánnak nehéz az egyensúly fenntartása: baráti kapcsolat Moszkvával, miközben Magyarországnak a NATO-ban és az EU-ban is részt kell vennie

– fejtette ki.

A Financial Times elemzésében azt is fejtegeti, hogy a Fidesz megpróbálja újrafogalmazni az Oroszországgal kapcsolatos eddigi álláspontját, de mint írják, a választók továbbra is össze vannak zavarodva.

A cikk a helyzet vizsgálata közben pedig arra a következtetésre jutott, hogy a nagyobbik kormánypárt „a hirtelen változás miatt elveszítheti irányérzékét, ami hitelességi deficitet okozhat és okoz is”.

(Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin 2018. szeptember 18-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)