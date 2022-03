Minden okmányirodából kormányablak lesz

A koronavírus-járvány ellenére is mintegy 11 és fél millió ügyfél fordult meg a kormányablakokban tavaly, közülük több mint 1,3 millióan Pest megyében intézték ügyeiket – mondta Domokos Péter miniszteri biztos, amikor átadták a tököli kormányablakot.

A kormányablakokért felelős miniszteri biztos beszámolt róla, hogy Pest megyében már 34 kormányablak van, a hálózat bővülését az ezekben megforduló ügyfelek száma is indokolja.

A most átadott kormányablakban több mint 2500-féle ügyet intézhetnek az ügyfelek.

A tervek szerint a jövőben minden okmányirodát kormányablakká alakítanak át a jövőben, így emelve a hivatal hatékonyságát. Az idei évben négy okmányirodából is kormányablak lesz, így Battonyán, Eleken, Harkányban és Újszászon.

A miniszteri biztos azt kérte, hogy az érintettek ne hagyják az utolsó pillanatra a veszélyhelyzetben lejárt okmányuk megújítását. Több mint hárommillió ilyen okmány van.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az országgyűlési választásokat megelőző napon és aznap, vagyis április 2-án és április 3-én is lehet majd személyi igazolványokat megújítani az okmányirodákban.