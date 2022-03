Országszerte felhős időre számíthatunk

Országszerte erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 2 és 7 Celsius-fok között fog alakulni. Helyenként hózápor, havas eső is előfordulhat, azonban az esti órákban szinte mindenhol csökken a felhőzet.

A vastagabb, összefüggő felhősáv dél felé húzódik, napközben az ország nagy részén erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A nap második részében, késő délután egyre többfelé csökken a felhőzet, azonban helyenként kialakulhat hózápor, néhol havas eső, zápor.

Az északi, északkeleti szél megélénkül, több helyen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 2 és 7 Celsius-fok között alakul, késő estére pedig +2 és –3 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.

Hétfő estétől kedd reggelig már szinte mindenütt csökken a felhőzet, reggelre a középső összeáramlási vonal mentén is megszűnnek a hózáporok. Azonban az északi szél mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –6 és –1 Celsius-fok között várható, de a fagyzugokban –10 Celsius-fok is lehet.

A mai nap többen kialvatlanul, nehezen ébredhetnek, napközben pedig csökkent teljesítőképesség és dekoncentráltság jellemző; gyenge kettősfronti hatás várható egész nap – számolt be az Időkép.

A fejfájósok szintén nehezebb napra készüljenek; a migrénesek és a görcsös fejfájásra hajlamosak állapota is romolhat. Az ország északkeleti, nyugati és északnyugati részén az erős szél fokozhatja a tüneteket. A koncentrálási problémák miatt a balesetveszély is fokozódik, illetve ingerlékenység, stressz is társulhat hozzá.