Bangóné Borbély Ildikó: Nem mindenki játszik kormányváltásra az ellenzékben

Más ellenzéki politikusok is vannak, akik az övéhez hasonló diplomabotrányban érintettek – árulta el az Indexnek Bangóné Borbély Ildikó, aki szerint az etikai szabályoknak minden ellenzéki pártra egyformán kellene vonatkozniuk. A nemrég lemondott szocialista politikus úgy nyilatkozott, az ellenzéki oldalon is vannak olyanok, akik az MSZP gyengítésén dolgoznak. A távozó képviselő úgy érzi, elég volt a politikából, így a civil életben folytatja.

Miért volt szükség arra, hogy diplomásnak tüntesse föl magát? Miért ne lehetne szocialista képviselő valaki mindössze egy érettségivel?

Megfogadtam, hogy április 3-áig nem beszélek nagyon erről az ügyről. Elkövettem egy hibát, és ezért vállalom a felelősséget.

Ön két ciklust végigcsinált úgy a Parlamentben, hogy nem derült ki, hogy nincs diplomája. Ennyire ádáz harc dúlt most a pozíciókért, hogy kiszivárogtatta ezt valaki?

Nézze, én a Magyar Szocialista Párt listáján a 10. helyen szerepeltem. Ez láthatóan nem befutó hely az összellenzéki listát nézve. Ezzel én is tisztában voltam, és sok minden miatt több mint egy éve készülök arra, hogy nem leszek a következő parlament tagja. Egy képviselőnek értékelnie kell a parlamentben eltöltött ciklusok után, hogy milyen munkát végzett.

Miután kitört a diplomabotrány, voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy a Kossuth téren egy máglyán fognak elégetni. Mintha a világ legnagyobb bűnét követtem volna el. Nem gondolom, hogy ez történt. Hibáztam, és ezért elnézést kérek mindenkitől, aki bízott bennem.

Az elmúlt nyolc év munkája azonban nem mehet feledésbe emiatt. Azt szeretném, ha választóknak néha eszükbe jutna azért az a számos jó ügy is, amikért képviselőként harcoltam.

Ha nem a helyére hajtottak, akkor még mindig nem teljesen világos, miért kellett most kiszivárogtatnia valakinek ezt az ügyet. Hogyan lehet, hogy eddig nem derült ki a dolog, ha erről valakik már korábban is tudtak?

Nem akarom a politikai közösségemet bántani, ezért csak annyit mondok, hogy az ellenzéki oldalon nem én vagyok az egyetlen, aki érintett ilyen ügyben.

Csak nem azt állítja, hogy más ellenzéki politikusoknak is gondok vannak a diplomájuk körül? Kiről van szó?

Nem szeretnék neveket mondani, de annyit mondhatok, hogy nem csak én tudok róla, hogy vannak ilyen ügyek.

Legalább annyit áruljon el, hogy szintén parlamenti képviselő-e az illető vagy illetők.

Hallomás alapján van ilyen is, meg olyan is!

Arra, amit most elmondott, biztosan azt fogják reagálni, hogy megsértődött, és ezért másokat is szeretne besározni. Nem gondolja, hogy lehet egy ilyen olvasata mindennek?

Azt viselem nehezen, hogy nem egyforma mércével mérnek. A szocialista pártot most még az ellenzéki szövetségen belül is mindenki gyengíteni akarja.

Azt is ki merném jelenteni, hogy nem mindenki játszik kormányváltásra.

Természetesen minden párt részéről vannak helyezkedések ilyenkor. Ez a Magyar Szocialista Párt és minden párt esetében így van. Felmerülhet a kérdés, hogy ha eddig nem derült ki, hogy nincs diplomám, miért pont most történt ez meg. Vajon rajtam vagy a Szocialista Párton akartak-e ütni egyet? Az elmúlt napok eseményeit figyelve egyértelműen kijelenthető, hogy az MSZP-re mért ütések elég tudatosak.

Úgy gondolja, a szocialistákat akarták valakik gyengíteni az ön lebuktatásával?

Egy kicsit már eltávolodva a politikától azt mondhatnám, bármilyen ügy is jön ki most az ellenzék oldaláról, nagyon össze kellene zárnunk, mert a választók is ezt az egységet várják el tőlünk. Ezzel szemben nem azt látom, hogy megvédenénk egymást, hanem azt, hogy egyesek örülnek annak, ha sikerül valakit kipöckölni. Pedig a választók egységet és kormányváltást szeretnének.

Arról mit gondol, hogy az önéhez hasonló ügybe keveredő Hajnal Miklós egyéni jelöltként indulhat a XII. kerületben?

Az én esetemben nem volt kérdés, hogy vállalom a felelősséget azért, ami történt. Az viszont bánt, hogy miután én egyből kiléptem, a politikai közösségemből nem cáfolták azokat a tudósításokat, amelyek szerint a párt eltávolított engem.

Azért mondtam le egyből, hogy a politikai közösségemről levegyem a terhet. Én magam tettem meg ezt a lépést, és jeleztem, hogy nem kívánok rajta lenni a párt listáján. Rosszulesett, hogy a mai napig nem mondta ki senki a sajtóban az MSZP-ből, hogy nem kirúgtak, hiszen már nem is voltam a párt tagja, mire ez megtörténhetett volna.

Az ellenzéki pártok felállítottak egy etikai kódexet. Hajnal Miklóssal kapcsolatban pedig csak azt tudom mondani, hogy ez az etikai kódex valakire vonatkozik, valakire pedig nem. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mi fér bele a későbbi politikai élete szempontjából, és mi nem. A Momentum és Hajnal Miklós úgy döntöttek, hogy nem vállalják az ő hasonló ügyének a következményeit. Én az első perctől kezdve vállaltam a felelősséget, és azt gondolom, hogy Hajnal Miklósnak is vállalnia kellene. Ha valami az egyik pártra vonatkozik, akkor a másik párt képviselőire és jelöltjeire is vonatkoznia kell.

Arról mit gondol, hogy az ön ügye után több szocialista politikussal szemben is korrupciós vádak fogalmazódtak meg az elmúlt napokban?

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy amikor kampány van, jól láthatóan fokozottabban jelennek meg korrupció gyanújáról szóló hírek. Az én ügyemet semmiképpen sem hasonlítanám össze egy feltételezett bűncselekménnyel. Az ártatlanság vélelme mindenkit megillet: Horváth Csabát, Tóth Csabát, Molnár Zsoltot vagy Baja Ferencet is. Hadházy Ákosnak megjelent egy Facebook-bejegyzése, amelyben felszólította Horváth Csabát és Molnár Zsoltot, hogy lépjenek vissza a közös listáról.

Felhívnám rá Hadházy Ákos figyelmét, hogy az ellenzék etikai kódexe minden pártra vonatkozik, és ennek értelmében akkor nem lenne helye a listán sem a momentumos Cseh Katalinnak, sem az olyan DK-s politikusoknak, mint Czeglédy Csaba, Ráczné Földi Judit vagy éppen Gréczy Zsolt.

Ha felállítunk egy követelményrendszert arról, hogy a képviselőknek minek kell megfelelniük, akkor ennek mindenkire vonatkoznia kell. Beleértve Hadházy Ákost is. Miközben Hadházy Ákos felszólítja az MSZP képviselőjelöltjeit, hogy lépjenek vissza, és ne terheljék tovább a közös listát, nem kerülhetjük el, hogy ez nem csak a Magyar Szocialista Pártot kell érintse. Ezen logika szerint fel kellene szólítania erre a többi képviselőt, köztük saját magát is. Tudvalevő: ha nyer az ellenzék a választáson, Hadházy Ákos lesz a korrupció feltárásáért felelős tárca nélküli miniszter. Pedig ellene is vannak eljárások.

Mit gondol arról, hogy úgy fogalmazták meg az ellenzéki összefogás etikai kódexét, hogy az ön által említett politikusok gond nélkül szerepelhetnek a közös listán?

Ismételni tudom csak: mindenkinek egységesen kellene betartania az etikai szabályokat, amelyek minden pártra vonatkoznak. Az etikai kódexszel kapcsolatban pedig csak azt tudom mondani, hogy ezt a pártvezetők készítették. Én nem vettem részt ebben a munkában.

Tud arról, hogy valamilyen etikai vizsgálat indulna volt pártjában a korrupció gyanújába keveredett szocialista politikusok ellen?

Általában szokott indulni. Egy hónap van a választásokig. Még, ha indulna is egy komolyabb vizsgálat, nem tudnák azt a voksolásig lezárni. Amíg nincs például Molnár Zsolt ellen konkrét hatósági vizsgálat, még csak azt sem tudjuk, hogy egyáltalán feltételezett bűncselekményről beszélhetünk-e. Egyelőre kiszivárgott hírekről van szó mindössze.

Mit gondol, az ellenzéki összefogás esélyeit mennyire rontják ezek az ügyek? Mekkora sanszot lát a kormányváltásra?

Én mindig az a képviselő voltam, aki sokat tartózkodott az emberek között. Vonattal járok, és tömegközlekedést használok mind a mai napig. Ennek ellenére nehezen tudnám megítélni, mit gondolnak a választópolgárok. Valljuk be, a politikusok burokban élnek, és nem biztos, hogy mindig azokkal az emberekkel beszélnek, akik kritikusak velünk szemben, hiszen inkább olyanokkal találkoznak, akik mellettük állnak, és a saját szavazóik.

Az ellenzéki pártok politikailag és eszmeiségükben nagyon távol állnak egymástól. Ezért egy nehéz folyamat végén vagyunk. Nem könnyen jött létre az összefogás.

Én nem tudhatom, mit gondolnak erről a választók. Az egyik nap úgy érzem, hogy van esélye az ellenzéknek, a másik nap viszont úgy fekszem le, mint sok választópolgár, hogy úgy gondolom, nem lehet megnyerni ezt a választást. Nem tudnám most megmondani, mi történik majd április harmadikán. Ráadásul kitört a háború is, ami akár a választás kimenetelét érdemben befolyásolhatja majd.

Ön szerint mit szólnak a szocialista szavazók Márki-Zay Péter tevékenységéhez? Hogyan hat rájuk, amit a magát ismétlődően és hangsúlyozottan jobboldalinak valló miniszterelnök-jelölt a minimálbérről vagy a fizetős egészségügyről mondott?

Nagyon nehéz helyzet volt, amikor Karácsony Gergely visszalépett, és a baloldali szavazók azzal szembesültek, hogy Dobrev Klára és Márki-Zay Péter közül lehet választani. Az előválasztáson részt vevők Márki-Zay Péter mellett döntöttek. Én magam nehezen viseltem az ő jelöltségét, hiszen messze áll az én értékítéletemtől és felfogásomtól az, hogy egy jobboldali érzelmű ember lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Szerintem sokan vélekedünk így, de aki kormányváltást akar, az ezt el fogja fogadni.

Kérdés, hogy Márki-Zay Péter meg tudja-e tartani a tipikusan baloldali szavazókat. Ezzel kapcsolatban még én is bizonytalan vagyok.

Ő maga sem titkolja, volt, hogy a Fideszre szavazott, és gyakran beszél arról, hogy jobboldali érzelmű ember, aki hét gyermek édesapja. Én nem gondolom, hogy ezt folyamatosan hangoztatni kellene. Lenne sok minden más, amivel meg lehetne győzni a baloldaliakat. Nekünk annak idején, amikor kommunikációs képzéseken vettünk részt, mindig azt mondták, vigyázzunk, ne mondjunk olyasmit, amit később magyarázni kell. Az a legnagyobb probléma Márki-Zay Péter esetében, hogy sokat kell utólag magyarázni a kijelentéseit.

Miért tartja problémásnak, ha valaki azt hangoztatja, hogy sok gyermeke van?

Én kicsit kritikusan szoktam kezelni ezeket a mondatokat. Soha nem titkoltam, hogy lombikprogramban vettem részt, és ezért azt gondolom, hogy akinek nincs gyermeke, az is ugyanolyan értékű ember. Nem attól válik értékesebbé valaki, hogy hét gyermeke van. Fontos a demográfiai kérdésről beszélni, de nem hiszem, hogy folyamatosan mindig ezt kell kihangsúlyozni. Ha még mindig abban a helyzetben lennék, hogy küzdenem kellene azért, hogy gyermekem szülessen, biztosan sértene az, amit Márki-Zay Péter mond. Nem az a legnagyobb erénye az embernek, hogy hány gyermeket nevel.

Eldőlt, hogy áprilistól nem lesz képviselő. Elárulja, mik a tervei a jövőre vonatkozóan? Szeretne a politikában maradni, vagy jöhet a civil élet?

Nem rejtem véka alá, hogy nehezen éltem meg az elmúlt heteket, mert azt gondolom, egy férfi politikus nem kapott volna akkora ütést, mint amekkorát én nőként kaptam. A társadalom valamiért másképp kezeli a férfi politikusokat. Nem mondom, hogy nem érdemeltem meg, amit kaptam, de ezáltal legalább eldőlt, ami amúgy is bennem motoszkált az utolsó négy év nehézségei után, amikor kevés sikerélményük volt, hogy ez most egy jó alkalom arra, hogy váltsak.

Most vár rám a civil élet. Nem kell többé a politika. Okos mondás, hogy aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Tényleg ez a helyzet. Úgy tűnik, hogy nem kellenek a valóban tisztességes emberek a politikába.

