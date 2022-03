Közfoglalkoztatottak is lehetnek az ukrajnai menekültek

A munkavállalást és az idegenforgalmi adót is érintik a rendeletek.

Az Orbán Viktor által aláírt rendelet szerint Magyarország menedékesként ismeri el,

az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgárokat,

azokat a hontalan személyeket, vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárokat, akik 2022. február 24-e előtt nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesültek Ukrajnában.

A menedékesek munkavállalásáról is szó van a Magyar Közlönyben megjelent rendeletekben. Ez alapján Magyarország területén engedélymentesen jogosultak munkát vállalni, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozások valamelyikében dolgoznak, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is. A menedékesek közfoglalkoztatottak is lehetnek.

Az Ukrajnából érkezőkre vonatkozó különleges szabályok között rögzítik, hogy

az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár tekintetében a menedékes részére nyújtott valamennyi ellátást és kedvezményt biztosítani kell, ha a magyar állampolgárság tényénél fogva kedvezőbb elbánásban nem részesül.

Arról is határoztak, hogy a menedékesek befogadása után nem kell idegenforgalmi adót fizetni.

(Borítókép: Ukrajnai menekültek a záhonyi vasútállomáson 2022. március 3-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)