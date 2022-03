Már a háború első napjaiban világossá vált, hogy az ukrán SOS Gyermekfalvak minden idők legnagyobb kihívása előtt áll. Az otthonokban dolgozó férfiak zöme besorozhatóvá vált, míg a női segítők saját családjuk megsegítésére siettek, a gyerekek kimenekítését azonban így is meg kellett szervezni.

Az volt az első és legfontosabb feladat, hogy az ukrajnai intézményekben élő gyerekek mihamarabb elhagyhassák a mára életveszélyessé vált területeket. Ez azért is volt kulcsfontosságú, mert az SOS-es programok egy része épp azokra a településekre koncentrálódott, ahol a leghevesebbek harcok folytak, gondoljunk itt például Luhanszk régióra és Kijev környékére. A gyerekeket végül Lengyelországban helyezték el, de jeleztük, hogy Magyarországon is készen állunk a menekültek elszállásolására

– mondta az Indexnek Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője, aki szerint az elmúlt hetekben sok ezer fiatal került veszélybe, és már most látszik, hogy a családok szétszakadása miatt az állami gondoskodásban élő gyermekek száma még tovább fog nőni a jövőben.

– mutatott rá Szilvási Léna, hozzátéve, hogy Ukrajnában a magas gazdasági migráció miatt már eddig is nagyon sok gyerek jutott egy szülőre, így még nagyobb a veszélye annak, hogy a legkisebbek a háborús helyzetben kísérő nélkül maradnak.

Az egész sajtót bejárta annak a 11 éves kisfiúnak a története, akit a szlovák belügyminisztérium csak az éjszaka hőseként emleget. A gyermek csaknem 950 kilométert tett meg a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjából, mire egyedül, mindössze egy útlevéllel és egy, a kezére írt telefonszámmal átlépte a szlovák–ukrán határt.

A beszámoló szerint azért nem voltak vele a szülei, mert kénytelenek voltak Ukrajnában maradni. Bár a kisfiút azóta a Szlovákiában élő rokonok magukhoz vették, sajnos nem mindenki ilyen szerencsés, a gyerekek egy része elkallódik, melynek következtében a családok huzamosabb időre, vagy akár örökre szétszakadhatnak.

Bármennyire is szomorú, mindig vannak olyanok, akik a krízishelyzetet megpróbálják kihasználni, most is látunk már erre irányuló kísérleteket. Gyermekkereskedelem és gyermekprostitúció kockázata is fennáll, de vannak, akik a gyerekekre hivatkozva próbálnak meg gyorsabban átjutni a határon, és támogatáshoz jutni, miközben a családi kapcsolatot semmilyen hivatalos dokumentummal nem tudják igazolni