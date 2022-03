Újabb sztrájkbizottságot alakított a PDSZ, ezúttal a szakképzőkben dolgozókat képviselik

A PDSZ országos választmányi tagja, Nagy Erzsébet az Indexnek elmondta: már régóta szerették volna a szakképzőkben dolgozók érdekeit is képviselni, arra számítanak, hogy a kormány az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól (ITM) jelöl ki valakit tárgyalópartnernek.

Ősz óta tervben volt, hogy legyenek szakképzéses követeléseink, ugyanis az oktatási problémák alól ők sem mentesülnek. Az itt tanító kollégák is szeretnének március 16-án szolidaritási sztrájkban részt venni, ám érthetően ebbe csak akkor mennek bele, ha értük is harcolunk. Két lehetséges út állt előttünk: vagy felvesszük az ő követeléseiket is a korábbi, az Emberi Erőforrások Minisztériumával már sokszor átrágott követeléseink közé, vagy új sztrájkbizottságot alakítunk, és külön tárgyalások keretében próbáljuk az érdekeiket képviselni. Végül az utóbbi lett