Távirányítóval szabályozza a gázt milliós pálmafáinak Horváth Csaba

Minimum 250 millió forintot adott át Tóth Csaba szocialista képviselőnek, amiből annak párttársa, Horváth Csaba zuglói polgármester is részesült – mondta poligráf által is megerősített vallomásában Fuzik Zsolt, a zuglói parkolási botrány gyanúsítottja, aki a találkozások pontos helyről és idejéről is beszámolt az ügyészség nyomozóinak. A Magyar Nemzet a birtokába került tanúvallomásra hivatkozva korábban azt írta, hogy a két szocialista politikus a zuglói parkolási cég profitjának felét tehette zsebre, de ezen felül Horváth Csaba külön is kért vesztegetési pénzt.

A Metropol szerint ebből az összegből is lett meg állítólag a politikus II. kerületi luxusingatlana, ami egy 1278 négyzetméteres telken fekszik és egy 400 négyzetméteres villa tartozik hozzá. Ehhez még egy több férőhelyes teremgarázs és egy tetőre szerelt nagy teljesítményű napelempark is „jár", amely látszólag több ház áramellátását is képes lenne biztosítani. A villa kertjében úszómedence is van a lap szerint.

Horváth Csaba azzal fokozta a luxust, hogy a trópusokról szerezett be több Dél-Amerikában őshonos cserjepálmát. A Metropol szerint a különleges növényszállítási engedélyek költségét is beleértve legalább tízmillió forintot fizetett ki értük a politikus, a növényeket külön erre a célra épített, gázzal fűtött, távirányítóval működtető üvegház védi a hidegtől.