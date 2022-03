Szijjártó Péter: Több mint félmillió adag AstraZenecát ad Magyarország Kambodzsának

Hivatalos Facebook-oldalán írta meg Szijjártó Péter, hogy „a háború miatt egyre kevesebb szó esik róla, de sajnos a világjárvány elleni küzdelem még nem ért véget, sőt oltóanyagok hiányában jelenleg is sok ország folytat nehéz küzdelmet a koronavírus ellen”.

Hozzátette, hogy mivel tudják, hogy az átoltottsági szint globális növelésével folyamatosan csökkenteni tudják az újabb variánsok kialakulásának esélyét, ezért vakcinaadományokkal segítik a nehéz helyzetben lévő országokat. Ahogy kihangsúlyozta,

súlyos kihívások egész sorával állunk szemben jelenleg is, de Magyarország továbbra is segíti a világszintű védekezést. Eddig 18 országnak 4,7 millió adag vakcinával segítettünk, és segítünk a mai napig is,