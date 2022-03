Új konzervatív-szabadelvű pártot alapít Márki-Zay Péter

Tavaly októberben – miután az előválasztáson a hatpárti ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjének szavazták meg – győzelmi beszédében Márki-Zay Péter ellenzékváltást emlegetett, majd egy új jobbközép párt létrehozásáról és egy hetedik frakció tervéről értekezett. Utóbbi tervét nem támogatták az ellenzéki pártok, így arról kénytelen volt lemondani.

Az InfoRádió Aréna című műsorában Márki-Zay Péter ismét arról beszélt, hogy egy új konzervatív-szabadelvű pártot szeretne felépíteni, amely az Európai Néppártnak is tagja lehetne, és – a négy év múlva következő országgyűlési választás után – önálló frakcióval rendelkezhetne. Azt is elmondta: nem az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom alakul párttá, ugyanakkor a párszervezés elindult. Két, már meglévő pártra építhet: a Gémesi György-féle Új Kezdetre és a Pálinkás József vezette Új Világ Néppártra.

– mondta Márki-Zay Péter az InfoRádióban.

Kifejtette: az MMM közösségében most sokféle ember dolgozik, köztük hozzá hasonló módon kiábrándult korábbi Fidesz-szavazók, korábbi MDF- vagy KDNP-tagok, konzervatív, jobboldali, keresztény politikusok, de baloldali emberek, liberálisok, zöldek, nemzeti radikálisok is, őket pedig nem akarták elveszíteni. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt azonban nem tett le arról, hogy pártot építsen.

Egy olyan, nem tolvaj konzervatív pártot szeretnénk, amelyre tisztességes emberek is, valódi keresztény emberek is nyugodtan szavazhatnak. Most ilyen nincs, ez egy óriási hiba. Nyilván ott van a Jobbik mint jobboldali párt, radikálisok, de a volt MDF-es, volt fideszes szavazók hiányolják azt, hogy egy becsületes jobboldali párt is legyen Magyarországon. Tehát még egyszer mondom, a Jobbiknak nem a tisztességét kétségbe vonva, hanem a pozícióját: ők egy keresztényszociális érzékenységű nemzeti radikális párt, mi egy konzervatív, gazdasági kérdésekben szabadelvű, európai néppárti hagyományokkal, azokat követő és az Európai Néppárthoz csatlakozó pártot szeretnénk