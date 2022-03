Így nézhet ki a menekült gyerekek integrálása a hazai iskolákba

„A tankerületek már megkezdték a felmérést arra vonatkozóan, vannak-e már olyan menedékkérők hazánkban, akik szeretnének részt venni az oktatásban” – tudta meg az Index Horváth Pétertől, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnökétől, aki már a háború első napjaiban egyeztetett Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárral arról, hogy amennyiben a helyzet tartóssá válik, miként lehet az ideérkező gyerekeket rövid-, közép-, és hosszú távon ellátni.

„Csellengő gyerekek nem lehetnek, néhány hónapon belül a menekültek oktatását meg kell szervezni. Mindez nem lesz egyszerű, hiszen nincsenek hazánkban olyan pedagógusok, akik ukránul tudnának tanítani, ezért fontos lenne, hogy az ukrán anyanyelvű gyerekek mihamarabb megtanuljanak magyarul. Egyelőre a háború első heteiben vagyunk, sok család még sokkos állapotban van, de idővel érdemes lesz a nyelvi felzárkóztatást megkezdeni” – emelte ki Horváth Péter, megjegyezve, hogy a nagyvárosi iskolákban már most is nagyok az osztálylétszámok, így vélhetően inkább a vidéki kisiskolák tudnák fogadni a menekült gyerekeket, de előzetesen mindenképpen fel kell mérni az igényeket.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) megkeresésünkre azt közölte, hogy Magyarország a köznevelési törvény értelmében, minden olyan nem magyar állampolgárságú gyermek számára biztosítja a nevelés-oktatásban való részvételt, akik menekült státuszt kérnek.

A kérelem elbírálása után, a Magyarországon tartózkodó, nem magyar állampolgárságú gyermekek jogosultak lesznek óvodai nevelésre, kollégiumi ellátásra, illetve iskolai oktatásra. A kérelmet benyújtó gyermekeket a tartózkodási helyük szerinti körzetes iskola köteles felvenni, de a szülő vagy a tanuló természetesen választhat más fenntartású iskolát is, egyházi, magán vagy más állami fenntartású intézmény is fogadja a diákokat, a szabad iskolaválasztás joga őket is megilleti. Arról, hogy a gyermek melyik osztályba kerül, az intézmény igazgatója dönt az adott tanuló életkora, korábbi tanulmányai alapján