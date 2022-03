Az orosz–ukrán konfliktus fokozódásával egyre nagyobb veszélybe kerülnek a civilek, akik elszenvedik a két ország között kirobbant háborús helyzet következményeit. Többen már a környező országokba menekültek, köztük Magyarországra is, és állataikat sem hagyták otthon. A Nébih közleményben tudatta, hogy minden érkező állatot befogadunk, nincs szükség az állat útlevelére sem, ami nagy segítséget jelent a kedvencükkel együtt menekülő ukrán polgároknak.

A Nyíregyházi Állatpark dolgozóihoz most egy Ukrajnából menekülő család (nagyszülők, anya és egy kislány) fordult azzal a kéréssel, hogy fogadják be fehérpamacsos selyemmajmukat, Kátyát. Így került a gondozásukba kedd este az állat, aki jelenleg karanténban van.

Állatparkunk szállást ajánlott fel a család számára is, de ők továbbindultak Budapestre végcéljuk, Németország felé. Kátyát, a kis nőstény majmocskát állatorvosunk megvizsgálta és egyedi azonosítóval is ellátta. A mindösszesen 14 cm-es, 200 grammos állat mentálisan és fizikálisan is jól van, jó étvággyal fogyasztja – most már biztonságban – a napi eledelét, amely gyümölcsökből, főtt húsból és ízeltlábúakból áll