Hetényi Zsuzsa: Már nyolc évvel ezelőtt is voltak jelei a háborúnak

A Keleti pályaudvaron önkénteskedik Hetényi Zsuzsa egyetemi professzor és műfordító. A Népszavának adott interjújában az orosz kultúra ismerője elmondta, hogy már nyolc évvel ezelőtt is voltak jelek a mostani események kibontakozására, de sokan ezt még nem látták át akkor, ahogyan ő sem.

Hetényi Zsuzsa elmondta, hogy a jelenlegi menekültválság vonzza a magyarországi rászorulókat is. Elmondta, hogy nagyon sokan vidékről is felutaznak, hogy ők is kapjanak az adományokból. Hozzátette, hogy sokan nem a maguk ellátásra gyűjtik össze az adományokat, hanem eladásra. „A rendőrök érthetetlen módon nem ellenőriznek. A pályaudvarokon nem sok feladatot vállalnak magukra az állami szervek” – tette hozzá.

A professzor elmondta, a nemzetközi tudományos életben is hatalmas vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy bojkottálják-e az orosz tudósokat. Szerinte azonban ezzel olyanokat is elutasítanának, akik nem azonosulnak a Putyin-rezsimmel.

Moszkvai kollégáim az állásukat kockáztatták azzal, hogy aláírták a „Nemet a háborúra!” című petíciót. A háborúellenesség ott már bűncselekmény. Az orosz tudományos elit nem támogatja ezt a háborút. Ha a külföldi tudományos-kulturális élet, a nemzetközi értelmiség elfordul tőlük, nem lesz erejük a harchoz

– emelte ki Hetényi Zsuzsa a Népszavának. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök most azt szeretné, ha vissza tudná állítani a második világháborús „orosz dicsőség és győztes tudatot”.

Elmondta, hogy már nyolc évvel ezelőtt is benne volt a levegőben, hogy kialakulhat egy esetleges háború. Az orosz kultúra ismerője egy példával is élt: „az utcán pénzt gyűjtöttek, de az aktivisták nem tudták megmondani, hogy Luhanszk támadóinak vagy a védőinek, azoknak az oroszoknak, akik lőnek, vagy akiket lőnek. Mindegy volt, csak konfliktus legyen.”

Az eltelt nyolc év alatt csinálhatott volna valamit a világ. De inkább gázszerződéseket kötött és hagyta, hogy Oroszország átrajzoljon határokat

– mondta Hetényi Zsuzsa.