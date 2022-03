Illés Boglárka: A magyar fiatalok szeretik a hazájukat, és családban gondolkoznak

A 2018-as választások egyik tanulsága az volt, hogy noha a fiatalok körében is a Fidesz a legnépszerűbb párt, messze nem olyan arányban vezetnek, mint más korosztályok esetében. Ez mennyire tekinthető a Fidelitas munkájának kritikájának ön szerint. Van okuk az önvizsgálatra?

A pártok teljesítményének a fokmérője a választói támogatottság, ezért nem tudom kritikaként felfogni azt, ha a fiatalok körében is a Fidesz a legnépszerűbb. Szerintem inkább azoknak kellene magyarázkodniuk, akik a második, harmadik, vagy éppen a negyedik helyen végeztek.

Ön szerint akkor megfelelő mértékben tudják megszólítani a fiatalokat?

A magyar fiatalok szeretik a hazájukat, családban gondolkoznak és patrióták, tehát kiállnak hazánk és a magyar nemzet védelme mellett, nálunk pedig nem csak képviseletre, hanem otthonra is találnak.

A fiatalok által használt online fórumokon is azt látni, hogy a Fidesz után az elmúlt időszakban sorozatban a Fidelitasnak volt a legnagyobb elérése, pedig mi nem pártként működünk, hiszen egy civil szervezet vagyunk, mégis magunk mögé utasítunk minden baloldali pártot az online térben.

Ez alapján is gondolom, hogy el tudjuk érni a fiatalokat.

Azért ez a reklámokra költött összegeken is múlik. Nem csak a befektetett összegeknek köszönhetik ezt az online népszerűséget?

Nem gondolom, hiszen abban az állapotban vagyunk, hogy a Facebook jelenleg mindenféle konkrét indoklás nélkül nyolcezer forintra korlátozta a napi költéseinket.

Bizonyára a „közösségi alapelvek megsértéséről” lehetett szó.

Ezt én cenzúrának nevezném. Korábban volt olyan bejegyzésünk, ami az ő értelmezésük szerint megsértette a közösségi alapelveiket. Ezt a döntést megfellebbeztük, de a panaszunkra azóta sem kaptunk érdemi választ. Ezt a korlátozást később feloldották. Most viszont nincs lehetőségünk a fellebbezésre sem. Egyszerűen így döntöttek a Facebook cenzorai.

Az említett korábbi esetben milyen bejegyzéssel verték ki a biztosítékot a Facebooknál?

A 2006-os rendőrterrorról tettünk közzé hiteles, a sajtóból átvett képeket és ezekkel kapcsolatban fogalmazták meg az aggályaikat. Mondjuk azt megértem, hogy azok az erőszakos és véres jelenetsorok, amikor gumilövedékkel a tömegbe lövettek, sértik egyesek érzékenységét, de ami még rémisztőbb, hogy 2006-ban ez volt a valóság és most ugyanazok akarnak a hatalomba visszatérni, akik 2006 őszén a magyar emberekre, békés megemlékezőkre támadtak.

Igaz, hogy a kampányban kiemelt szerepe van a fiatalok számára fontos online térnek, de milyen egyéb módokon igyekeznek elérni őket?

Azt gondolom, hogy nem csak a kampány idején kell megszólítani a fiatalokat, hanem folyamatosan keresni kell velük a párbeszéd lehetőségét. Ezért mi a Fidelitasban rendszeresen szervezünk közösségi eseményeket, beszélgetéseket, szabadegyetemet és táborokat, amelyekre elhívunk országosan ismert és helyi politikusokat is, hogy közvetlenül velük is meg tudjuk beszélni a fiatalokat érintő kihívásokat.

Ezeken a találkozásokon milyen visszajelzéseket kapnak, mennyire elégedettek a helyzetükkel ma a magyar fiatalok?

Ebben kérdésben már az ifjúságkutatások eredményei is beszédesek. A kétezres évek óta négyévente nyolcezer fiatal megkérdezésével kapunk egy képet arról, hogy milyen a fiatalok jövőképe, és hogyan látják a helyzetüket. Az ifjúsági munkanélküliség például már nem csak a KSH vagy az Eurostat adatai szerint nem annyira égető probléma, mint egykor, hanem a fiatalok szerint sem. Korábban ez mindig a három legfontosabb probléma között szerepelt az ő értelmezésükben.

A Gyurcsány-korszakban olyan is előfordult, hogy a fiatalok 25 százaléka nem kapott munkát. Most viszont már csak 10 százalék körül van ez az arány. A baloldali kormányok csak ígérték a nyelvvizsga-díj visszatérítését. Az Orbán-kormány viszont valóban bevezette ezt, csakúgy, mint a kresz vizsga díjának visszatérítését.

Ehhez jön még a 25 év alattiak szja-mentessége, a kiterjedt diákhitel lehetőségek, a Nemzeti Tehetség Program, és a számos ösztöndíj és pályázat, mely a fiatalok közösségeinek szól. Ezek mind olyan intézkedések, amelyek közvetlenül is segítik a fiatalokat. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ha a szülőknek és a nagyszülőknek könnyebb, akkor a fiataloknak is könnyebb lesz. Az ingyenes tankönyvek vagy az ingyenes gyermekétkeztetés így, végső soron szintén a fiatalokat segítik, nem is beszélve a számos népszerű családtámogatási konstrukcióról. Ma tehát elmondhatjuk, hogy a fiatalokat minden életszakaszban támogatjuk, akár a tanulásról, akár a tapasztalatszerzésről, akár az otthonteremtésről és családalapításról van szó. Ez megfelelő alapot ad a kiszámítható jövőhöz.

Hogyan tervezik segíteni a kormánypártok kampányát. Készülnek látványos akciókkal?

Az utánpótlás nevelés mellett az akcióképesség már a Fidelitas alapítása óta kiemelten fontos. Nyár óta nem telt el úgy egy hét, hogy ne lettek volna politikai akcióink. Emellett természetesen standolunk, és személyesen is felkeressük a választókat, hogy kérjük a támogatásukat a 106 egyéni választókerületben induló jelöltjeink számára. Az is fontos, hogy minél több embernek elmondjuk, a baloldal miniszterelnök-jelöltje ugyanazt a politikát folytatná, ha hatalomra kerülne, amit a Gyurcsány-kormányok idején megszokhattunk a baloldaltól.

Említette az utánpótlás nevelés fontosságát. Menyire elégedett ezen a téren? Korábban mintha több meghatározó politikus került volna ki a Fidelitas soraiból.

A Fidelitasba 14 éves kortól lehet belépni, és 35 éves kor fölött automatikusan pártoló taggá válnak a tagjaink. A 106 egyéni választókerületben 23 olyan jelölt van a Fidesz soraiban, akik korábban a Fidelitasból indultak, két 35 év alatti jelölt – Koncz Zsófia és Borbély Ádám – pedig jelenleg is aktív tagunk. A helyi politikában pedig több, mint száz önkormányzati képviselőnk vagy éppen polgármesterünk van.

Meglehetősen előkelő helyen ön is felkerült a Fidesz-KDNP listájára. Mit szól hozzá, hogy hamarosan minden bizonnyal parlamenti képviselő lesz?

Hatalmas megtiszteltetés és egyben komoly feladat, hiszen a magyar fiatalok képviseletén túl azok lesznek a parlamenti patkó másik oldalán, akik háborúba sodornák az országot. A kampányban éjt-nappallá téve azért dolgozunk, hogy ha a felelőtlen kijelentésekről leszokni nem is tudnak, ezt továbbra is ellenzékben tegyék.

A Facebook oldalukat nézegetve az látszik, mintha kifejezetten a kormánypártok alapüzeneteit hangsúlyoznák önök is. Nem kellene innovatívabb, kifejezetten a fiatalokat érintő kérdésekkel foglalkozniuk?

A facebook oldalon keresztül közzétett üzeneteink elérése magáért beszél. Úgy gondolom, hogy célravezetőbb, ha a döntéshozók figyelmét közvetlenül hívjuk fel a fiatalokat érintő kihívásokra és javaslatokat teszünk azok megoldására.

Tudna mondani olyan esetet az elmúlt évekből, amikor ezt sikerrel tették meg?

A járvány idején, amikor át kellett állnunk az online oktatásra, azt láttuk, hogy ez a helyzet jelentős többlet terhet jelentett a fiatalok számára. Ezért például javasoltuk, hogy nyelvvizsga nélkül is hozzájuthassanak a diplomájukhoz, és így minél hamarabb elhelyezkedhessenek. A nyári diákmunka programokra is egyre többet fordít a kormány. Ezen a területen is lobbiztunk, így a járvány okozta gazdasági nehézségek ellenére is elindulhatott ez a program.

Az ellenzék soraiban leginkább a Momentum igyekszik a fiatalok pártjaként fellépni. Ők azt hangsúlyozzák mostanában, hogy lakhatási válság van hazánkban. Mit gondol erről?

Azok a Berlinben vagy Londonban élő momentumos fiatalok beszélnek erről, akik a lakhatási problémával a kinti ingatlanpiacon kell szembesüljenek. Azok a momentumosok beszélnek erről, akik megfúrták a budapesti olimpiát, és a hozzá kapcsolódó olyan fejlesztéseket, amelyek kifejezetten a fiatalok lakhatását segítették volna. Azok a momentumosok beszélnek erről, akik nem emelik föl a hangjukat, amikor a fővárosi vagy kerületi tulajdonban lévő ingatlanokat – amelyek a fiatalok lakhatását segíthetnék – úgy engedik át a hajléktalanoknak, hogy közben a hajléktalanszállóknak nem biztosítanak megfelelő forrásokat, vagy bezárják azokat. Azok a momentumosok beszélnek erről, akik egyáltalán nem foglalkoztak az Esély otthon programmal, ami azokat a kis és közepes településeket célozta, amelyek rendelkeztek olyan ingatlanokkal, amiket ingyen a fiatalok rendelkezésére lehet bocsájtani, ha ők helyben egy hiányszakmában helyezkednek el.

A Momentumról még az ellenzéki törzsszavazók is lesújtó véleményt mondtak tavaly az előválasztáson. Mára a DK ifjúsági szervezetévé sorvasztotta magát a párt.

Azt kifejtette, miért tartja hiteltelennek a Momentum kommunikációját, de nem kaptunk választ arra, mit gondol a lakhatási helyzetről. Ön szerint nincs elmaradása itt a kormánypártoknak?

Az otthonteremtési támogatás, a csok és a falusi csok, vagy éppen a babaváró hitel is azt a célt szolgálják, hogy a családalapításban gondolkozó fiatalok segítséget kapjanak ahhoz, hogy az önálló otthonukat meg tudják teremteni.

Ezek inkább a kistelepüléseken érnek sokat, nem pedig a városokban, ahová a fiatalok egyre inkább vonzódnak.

Valóban létező jelenség, hogy vannak olyan kisebb települések, ahonnan a fiatalok nagyobb városokba költöznek. Nehéz döntés ugyanakkor, hogy támogatással ezeket a folyamatokat felgyorsítsuk-e, vagy igyekezzünk-e inkább a helyben való boldogulást támogatni. Erről is szól a Magyar Falu Program.

A kis falvak elnéptelenedése szerintem csökkentené Magyarország kulturális sokszínűségét. A magyar vidék óriási érték, ezért őriznünk kell. A lakhatási lehetőségek mellett, a szórakozásnak és a kulturális élményeknek a lehetőségét is meg kell teremtenünk.

A tram-train jó példája annak, milyen előnyei lehetnek, ha egy nagyvárost megfelelően elérhetővé teszünk a kisebb településeken élők számára. Az ilyen infrastrukturális fejlesztéseknek a következő évtizedekben óriási jelentőségük lehet.

Egy másik ellenzéki felvetés, amit a Párbeszéd javasolt, hogy szállítsák le 16 évre a választójog korhatárát, hogy ne az idősek döntsenek a fiatalok jövőjéről, akik előtt még ott az egész élet. Mi a véleménye?

Fontosnak tartom, hogy egy politikai kérdések iránt érdeklődő fiatal minél hamarabb be tudjon kapcsolódni a közéletbe. Ezért is lehet valaki már 14 évesen a Fidelitas tagja. Ha valaki 16 évesen házasságot köt, nagykorúvá válik, így a választójog is megilleti. Érdekes kérdés, hogy meg kellene-e nyitni ezen a körön kívül is a nagykorúságot, ami a választójogon kívül egyébként számos más jogot és kötelezettséget érintene. Érdemes lehet ezekről a kérdésekről beszélni, a mostani választások után, ezért jó, hogy elindult erről a témáról egy társadalmi párbeszéd. Én úgy látom, az lenne a legjobb, ha minél több fiatal tudná egyre hamarabb meghozni azt a vágya szerinti döntést, hogy családot alapítson, és gyermekeket vállaljon. Ez idővel a választói korfa megváltozásához is vezetne, hiszen egyre több fiatal álláspontja a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben érvényesülhetne.

(Borítókép: Illés Boglárka. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)