Kezdődhet a tavasz, napsütéses lesz a vasárnap

Vasárnap országszerte napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten és keleten lehet átmenetileg kevés felhő az égen, ott is inkább csak a nap első felében. A hét utolsó napján is otthon hagyhatjuk az esernyőnket, ugyanis a csapadék ki van zárva.

A szombati naphoz hasonlóan időnként enyhe szelek támadhatnak fel az Észak-Dunántúlon, és Sopront erős légmozgás fogja jellemezni. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 11 Celsius-fok körül alakul – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Vasárnap is marad a frontmentes idő, és a napsütés továbbra is jó hatással lesz a közérzetünkre – számolt be az Időkép. A kora reggeli mínuszokban továbbra is nagy lesz a megfázásveszély, ezért öltözzünk melegen, rétegesen, erősítsük immunrendszerünket.

(Borítókép: Varga György / MTI)