Egyelőre nincs nyoma a vörösiszapnak a Sajóban

Az eddigi mérések nem igazolták, hogy a Sajó vize szennyezett lenne, de a vizsgálatok továbbra is tartanak – mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője az MTI-nek. Korábbi hírek szerint valamilyen szennyezőanyag került a vízbe a folyó szlovákiai szakaszán.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője, Siklós Gabriella elmondta: a szakemberek azonnal megkezdték a méréseket Miskolcnál és Sajópüspökinél, és nem igazoltak szennyeződést a vízben. A folyó vizének Ph- és oldott oxigén vizsgálata szerint mindkét mérés eredménye határértéken belül van. A vizet fémekre is vizsgálják, ezek eredményére még várnak – tette hozzá.

A szóvivő arról is beszélt, hogy a Miskolci Vízügyi Igazgatóság szakemberei a Sajó szlovákiai szakaszán is dolgoznak, és a folyón felfelé haladva is méréseket végeznek. A szlovákiai Rozsnyón semmilyen szennyeződés jelét nem látták, sem szaghatást, sem halpusztulást, sem más, szemmel láthatót nem tapasztaltak, ami szennyezésre utalhatna – emelte ki a szóvivő.

Siklós Gabriella hozzátette: Magyarországra a Sajó vize hét-nyolcszoros hígításban érkezik a feltételezett szennyezett területhez képest, de az jó jel, hogy a víz Ph- és oldott oxigén mérései határértéken belül vannak.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, vörösiszappal kevert szennyezett víz folyik Miskolc felé a Sajóban. Orosz Örs Nyitra megyei képviselő vasárnapi bejegyezése szerint már több mint két hete folyik az alsósajói vasércbánya altárójából vörösiszappal kevert szennyezett víz a folyóba.

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!