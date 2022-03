Díszkivilágítást kapott a Bálna Kulturális Központ

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vagyonkezelésében álló Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ felújítására, szigetelésére, fejlesztésére és a díszkivilágítás kiépítésére levő két-, és fél milliárd közbeszerzésnek köszönhetően megkezdődött a Bálna felújítása.

A jelenlegi munkálatok legfőbb célja az állagmegóvás, amelynek részeként korszerűbb, időtállóbb anyagok felhasználásával már elkészültek a Bálna acél-üveg héjszerkezetének fejlesztési munkái. A fejlesztés most záruló első ütemében közel 20 tonna tömítőanyag felhasználásával új szigetelést kapott a mintegy 14 kilométer takaróprofil, és a sérült üvegelemeket is kicserélték.

Mint írják,

„a most zajló átfogó fejlesztés eredményeként több ezer izzóból álló díszkivilágítást is kapott Budapest ikonikus épülete, amely március 15. alkalmából a magyar zászló színeiben pompázik.

A LED-technológiájú díszvilágítást 1061 darab programozható színes LED világítótesttel valósítják meg. A régi épületrészekre pedig 184 darab LED lámpa és 189 méter LED vonalvilágító lámpa került fel.

A földszinten ráadásul új vizesblokk létesült, továbbá már elkészült több olyan, elsősorban gépészeti és elektromos átalakítás, amely növeli a létesítmény komfortját és üzembiztonságát.

Előreláthatólag március végéig befejeződik a mélygarázs korszerűsítése is, ahol kártyás fizetésre is alkalmas automaták kerülnek, emellett hat darab gyors töltő is elérhető lesz az elektromos autók számára, írta a közlemény.