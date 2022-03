Betört egy tanyára, lerészegedett, és elaludt a tetthelyen egy kiskunmajsai férfi

A vádirat szerint a kiskunmajsai férfi egy korábbi börtönbüntetéséből feltételesen szabadulva tavaly július 14-én a déli órákban bement egy kiskunmajsai bekerített tanyára, és az ablakot betörve az épületbe is bejutott. A házban szeszes italokat, kozmetikai termékeket és kávét készített össze egy táskába, de az ott talált, tízezer forintos bankjegyet is zsebre tette. Ezután talált egy üveg whiskyt, amelyet a helyszínen el is fogyasztott. Ettől olyan erősen lerészegedett, hogy helyben elaludt. A hazaérkező sértett talált rá.

A férfinak amiatt is felelnie kell, mert egy korábbi szállásadóját is meglopta. Miután az idős asszony tavaly augusztusban kiköltöztette, még négy alkalommal ment vissza az ingatlanba, és ékszereket, karórát, hallókészüléket, valamint készpénzt vitt magával, összesen mintegy 240 ezer forint értékben.

Mindkét sértett kérte kárának megtérítését.

Az ügyészség a többszörös, különös visszaesőnek számító férfit kétrendbeli, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségével vádolja, ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy feltételes kedvezménnyel sem szabadulhat. Ráadásul a korábbi büntetése hátralévő részét is le kell utólag ülnie. A férfi ügyében a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.