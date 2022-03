Aki esőt vár, nagyot fog nézni

Kiadta legfrissebb prognózisát az Országos Meteorológiai Szolgálat. Mint írják, egyre nagyobb területen csökkenni kezd a felhőzet, érdemi csapadék már nem valószínű.

A következő napokban még északkeleti áramlással hideg, száraz levegő érkezik, aztán viszont egy tőlünk északra lévő magasnyomású képződmény délkeleti peremén enyhe légtömegek érkezhetnek. A jövő hét vége felé várhatóan az anticiklon középpontja délnyugatra helyeződik, így továbbra is meleg levegő érkezhet, csak ekkor már északnyugati áramlással

– indokolják a meteorológiai szolgálatnál a száraz időt.

Éjszaka tovább folytatódik a felhőzet csökkenése, a déli megyékben maradhatnak felhősebb körzetek is, másutt viszont gyengén felhős vagy derült lesz az ég. Foltokban párássá válhat a levegő, köd is képződhet.

Kitérnek a holnapi napra is. Csütörtökön napos, gomolyfelhős idő várható, a déli megyékben össze is állhatnak a gomolyok, ott néhol záporeső is előfordulhat.

A Dunántúlon szerda estig erős lesz az északnyugati szél, majd veszít erejéből a légmozgás. Csütörtökön helyenként megélénkül az északi, északkeleti szél.

Így alakul a hőmérséklet

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –3 és +2 Celsius-fok között várható, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 10 és 15 Celsius-fok között alakul, közölték a meteorológiai szolgálatnál.

Rámutatnak: veszélyes időjárási jelenség az ország túlnyomó részén nem valószínű.

Arról már az Időkép ír, hogy szerdára hidegfront érkezett, így hidegfronti hatásra kell készülni. Emiatt görcsös panaszok, fejfájás, vérnyomás-ingadozás és keringési panaszok is jelentkezhetnek. A szeles idő miatt tovább erősödhetnek a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat, áll az orvosmeteorológiai előrejelzésükben.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)