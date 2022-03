Még az utolsó pillanatban is megpróbálták elgáncsolni a pedagógussztrájkot

Cikkünk folyamatosan frissül.

Mint arról korábban beszámoltunk, az iskolákban szerdán határozatlan ideig tartó munkabeszüntetés vette kezdetét, az Indexnek nyilatkozó érdekvédő a következő napok forgatókönyvéről is mesélt.

Bár a négynapos hosszú hétvége nem könnyítette meg a munkabeszüntetés szervezését, úgy látjuk, hogy a kollégák felkészültek a következő napokra, és megértették, milyen keretek közt lehet ma Magyarországon sztrájkolni

– így kezdte az Indexnek Nagy Erzsébet. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmányi tagja kiemelte, hogy „a tankerületek az utolsó pillanatig igyekeztek nyomást gyakorolni az igazgatókra, és országszerte nem létező határidőkre hivatkozva próbálták megakadályozni a sztrájkot”.

Nagy Erzsébet arról is beszámolt, hogy „Eközben az igazgatók is aggódnak, mert bár többségük nem ellenezné a sztrájkot, a felülről érkező utasítások miatt van, ahol mégis meghiúsul a munkabeszüntetés, utólag pedig az intézményvezetők üthetik meg a bokájukat, hiszen a munkáltatói jogokat nekik kell gyakorolni”.

Így sztrájkolhatnak a pedagógusok

A választmányi tag beszélt arról is, hogy a nagy felháborodást kiváltó 2022. február 11-i rendelet – amely előírja többek közt, hogy a munkabeszüntetés ideje alatt a tanórák 50 százalékát, egyes esetekben az órák 100 százalékát meg kell tartani – mellett miként tudnak az iskolák sztrájkolni.

Az egyik lehetséges út, hogy ezen a héten szerdán, csütörtökön és pénteken egy órát sem tartanak meg a pedagógusok, míg jövő héten ugyanezeken a napokon minden órát megtartanak. Így összesen a hat sztrájknap alatt a tanórák felét teljesítik.

Máshol a nem sztrájkoló tanárok helyettesítik azokat, akik a munkabeszüntetésben részt vesznek, ez a forgatókönyv inkább azokban az intézményekben működhet, ahol nagy a tantestület, viszont a sztrájkba nem mindenki áll bele.

Emellett vannak iskolák, ahol valóban csak a tanórák felét, például az első három órát tartják meg a tanárok, utána a gyerekeket hazaengedik.

Nagy Erzsébet azt is elmondta, hogy bármelyik megoldást is választják az intézmények, bíznak abban, hogy a sztrájk a kötöttségek ellenére is látható lesz:

Mindegy, hogy ki hogyan sztrájkol, a mi szándékunk részben már megvalósult, hiszen sikerült felhangosítani a közoktatás problémáit, és így közelebb kerültünk ahhoz, hogy a mindenkori hatalom ne söpörje a szőnyeg alá a pedagógusok ügyét. Ha mégis, akkor nem lesz, aki holnap tanítson.

„Hetekig szeretnénk sztrájkolni”

„Nálunk a tantestület egyharmada vesz részt a munkabeszüntetésben, a nem sztrájkoló kollégák jelenleg a gyerekeket felügyelik” – erről a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sztrájkbizottsági vezetője mesélt az Indexnek. Czédly Mariann elmondta: ők azt az utat választották, hogy az első három órát nem tartják meg, 11 órától pedig munkába állnak, így teljesítik a rendeletben előírt 50 százalékot.

Hetekig szeretnénk sztrájkolni, így ez a megoldást tűnt a legegyszerűbbnek. A diákok örülnek, hogy csak 11 órakor kezdődik az iskola, a többség nem is jött be 8 órára, egyelőre 370-ből összesen 80 tanuló tartózkodik az intézményben

– emelte ki a biológia szakos pedagógus.

„Számolunk a kifárasztás módszerével”

A Budapest XXIII. Kerületi Fekete István Általános Iskolában másképp igazodnak a kormányrendelethez, itt a nem sztrájkoló kollégák helyettesítik a munkabeszüntetésben résztvevőket.

„Nem egyszerű a helyzet, mert a tantestület nagyobbik fele, 19 pedagógus nem vette fel a munkát, 11 kolléga próbálja őket pótolni. A hét minden napján sztrájkolni szeretnénk, de időközben biztos lesz lemorzsolódás, ugyanis anyagilag nem mindenki engedheti meg magának, hogy a kieső jövedelemről lemondjon. Hosszú távon egészen biztosan működni fog a kifárasztás módszere, ezzel számolunk” – mondta lapunknak Kármán Pál Ferenc, a helyi sztrájkbizottság vezetője.

Egyházi intézményben is sztrájkolnak

Összességében az már látszik, hogy az egyházi iskolák még nehezebb helyzetben vannak, az elmúlt napokban az Index szerkesztőségébe is befutott olyan levelezés, mely arra utal, hogy ezekben az iskolákban még inkább megpróbálták a sztrájkot elkaszálni. Egy vidéki egyházi intézmény neve elhallgatását kérő pedagógusa például azt írta lapunknak, hogy bár a sztrájkbizottságot már múlt héten megalakították,

három nappal a munkabeszüntetés előtt az igazgató a szervezkedést jogellenesnek nevezte.

A nehézségek ellenére is van ugyanakkor olyan intézmény, ahol beleálltak a sztrájkba, így tett például a zalaszabari Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola két pedagógusa.

A figyelmeztető sztrájkban egyedül vettem részt, most viszont csatlakozott hozzám egy kolléga. Bár egyszerű lett volna a helyettesítést választani, nem szerettem volna, hogy a kollégák helyettem dolgozzanak pluszban, ezért gyermekfelügyeletet vállaltam, a diákok a tanórák alatt szabadon játszhatnak. Ha állami intézményben tanítanék, biztos, hogy ennél is szigorúbban járnék el, de most csak erre van lehetőség, ez is több, mint a semmi

– mondta Molnár Szabolcs testnevelés szakos tanár, hozzátéve, hogy nem lett volna nyugodt a lelkiismerete, ha nem állt volna bele a munkabeszüntetésbe, hiszen ő is ugyanazokkal a problémákkal küzd nap mint nap, mint a többi sztrájkoló kolléga.

Szülők is kiállnak a pedagógusok mellett

A Kőbányai Szent László Gimnáziumban a szülők részéről is nagy a támogatás, az intézmény előtt édesanyák, édesapák, nagyszülők, de még keresztszülők is megjelent annak érdekében, hogy biztosítsák a tanárokat arról, van létjogosultsága a munkabeszüntetésnek.

Egyértelmű, hogy nekünk pedagógusoknak ki kell állni saját magunkért, de hálásan vagyunk azért, hogy civilek is mellénk álltak. Azt hiszem ez bizonyítja, hogy ez egy országos ügy. Sokan persze a munkájuk miatt nem tehették meg, hogy idejöjjenek, de lélekben nagyon sokan támogatnak bennünket

– mondta a PDSZ Facebook-oldalára feltöltött videóban Tóth Viktor az intézmény pedagógusa. Mint ismert, ez volt az első intézmény, mely polgári engedetlenségi akciót szervezett, az ő példájukat követték sokan mások, a Civil Közoktatási Platform (CKP) összesítése szerint legalább 320 intézmény legalább 6500 pedagógusa tagadta meg a munkát az elmúlt hetekben.

