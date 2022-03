Gyurcsány Ferenc üzent a kormánynak: Auf Wiedersehen!

Gyurcsány Ferenc szerint öregecskedő, mosolytalan kormányzati ifjak összevonták bozontos szemöldöküket, és helytelenítették a tegnapi tanár-, tanárjelölt- és diákdemonstrációkat.

Mert ugye most nincs itt az ideje, és egyébként sem szabad. Nem mondjátok?! Mondják, V. Ferdinánd magyar királyt enyhén szólva se az eszéért tartották becsben. Az ismert anekdota szerint 1848. március 13-a estéjén a bécsi forradalom hangoskodására felfigyelve azt kérdezte ékes német nyelven segédtisztjétől: »Miért zajong ez a sok ember?« Mire a segédtiszt: »Forradalmat csinálnak, felség.« Erre a császár: »Ahá, és szabad ezt nekik?« (»Ja, dürfen's denn des?«)

– idézte Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán, majd a mostani pedagógussztrájkkal összefüggésben azt írta, szerinte szabad és kell ezt csinálni.

Nekem nem elég ékes a németem. De annyit tudok mondani a mostani hatalmasoknak: Auf Wiedersehen!

– közölte a Demokratikus Koalíció elnöke.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az Indexnek eljuttatott szerdai közleményében azt írta, a pedagógusok mintegy 13 százaléka vett részt az aznapi sztrájkban. A tárca köszönetét fejezte ki, hogy „a pedagógusok mintegy 87 százaléka felvette a munkát, és nem vett részt a szakszervezetek kormányellenes kampányakciójában”. A kormány arra kérte a szakszervezeteket, hogy ahogyan a háborúra való tekintettel a mozdonyvezetők is visszaléptek a sztrájktól, úgy a pedagógusok is fontolják meg a sztrájk felfüggesztését.

A közmédiának nyilatkozva a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely az mondta: a tanárok követelései jogosak, azokkal a kormány is azonosulni tud, és a tanárok 87 százaléka is úgy gondolta, nem a sztrájknak van itt az ideje. Arról is beszélt, hogy a pedagógusok követeléseinek teljesítése a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb feladata lesz.

Az Egységben Magyarországért ellenzéki összefogás pártjai a szerdai pedagógussztrájk napján világossá tették, hogy támogatják a tanárokat.

A szerdai demonstrációkról, a határozatlan idejű sztrájk hátteréről ITT és ITT számoltunk be. „A sztrájk alapjog! – nagy kockásinges találkozó” címmel szombaton, március 19-én 15 órától újabb tüntetést tartanak a pedagógusok érdekvédelmi szervezetei.

