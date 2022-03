Még mindig több száz millióval tartoznak a 2018-ban indult kamupártok

Az előző választások nyomán kiosztott bírságoknak csak kisebb részét fizette be az az 51 párt, amely jellemzően a jelöltállítással megszerezhető állami támogatásokkal manipulált. Ezek a szervezetek nem is folytattak érdemi kampányt, a támogatásokat egyszerűen lenyelték. A visszaélések következményeként, a tavaly decemberi állapotok alapján összesen 716 847 419 forint választási bírsággal tartoznak a magyar államnak.

A pénzbüntetések 78 százalékát három pártra rótták ki (Élhetőbb, Boldog Magyarországért Párt, Elégedetlenek Pártja, Oxigén Párt), de ők még egy fillért sem fizettek be – számolt be az RTL.hu. Az elmúlt négy évben csupán 6,4 millió forint bírságot róttak le az elmarasztalt pártok, döntően az ajánlóívekkel trükközés miatt.

Emlékezetes, 2018-ban nagyüzemben ment az ajánlóívekre hamisított vagy más ívekről átmásolt adatok használata. Több párt is így szerezte meg jelöltjei számára az induláshoz szükséges 500 aláírást és a jelöltenként ezzel járó egymillió forintot. Ha egy jelölő szervezet 27 választókerületben tudott képviselő-jelöltet indítani, országos listát is állíthatott, mely további 149 millió forintos állami támogatást jelentett számára.

A 2020 őszi adatok szerint csaknem hárommilliárd forintnyi kampánytámogatás szívódott fel a kamupártoknál.

A mostani, április 3-i választásokkal összefüggésben már eddig is több bejelentés is érkezett a Gődény György vezette Normális Élet Pártja és a Gattyán György nevével fémjelzett MEMO jelölőszervezet ajánlóívein szereplő választói adatok manipulálása miatt, például hogy elhunytak neveit is feltüntethették.

A helyi választási bizottságok egyébként (a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján) már most is osztják a bírságokat, a Megoldás Mozgalmat és a Kétfarkú Kutya Pártot is több mint egymillió forintra bírságolták, amiért nem vitték vissza időben a felvett üres ajánlóíveket.