Az Operaház vezetője cáfolja a hírt, hogy szerinte le kéne váltani Orbán Viktort

A Magyar Állami Operaház múlt heti megnyitóján elhangzott egy olyan mondat Ókovács Szilvesztertől, az intézmény vezetőjétől, amelyet sokan a kormánnyal szembeni kritikaként értelmeztek. A főigazgató most tagadta ezt az állítást, szerinte a kijelentését kiragadták a kontextusából.

Nemrég kezdett el terjedni egy rövid videórészlet, amelyen Ókovács Szilveszter arról beszélt az Operaház múlt heti megnyitóján, hogy 12 év után „már tényleg mindenkinek mennie kell” – és ezt sokan a Fidesz 12 éves kormányzására való célzásként érezték.

Nem akarok ötleteket adni, de ez tényleg lassan elközeleg

– mondta Ókovács Szilveszter a beszédben.

A videót azóta Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje is megosztotta, ő ráadásul azt állította, hogy a videó eltűnt az MTVA anyagait összegyűjtő Médiaklikk oldaláról (erre vonatkozóan annyi biztos, hogy a beszédről készült hangfelvétel elérhető a honlapon). Akárhogy is, a felvételen az azért látható, hogy Orbán Viktor is meglepődött, amikor elhangzottak ezek a szavak.

Ókovács Szilveszter most az RTL Híradónak azt mondta: szerinte „szántszándékkal amputálták”, kiragadták a szavait a kontextusból, ugyanis ő valójában arról beszélt itt, hogy olyan hosszú bizalmat kapott a miniszterelnöktől, amely az Operaház történelmében eddig csak egy másik embernek, Lukács Miklósnak adatott meg.

Ha valaki ezt másként értelmezi, és kiragadja a saját szavaimat valamilyen bornírt hülyeség indoklására, azért én nem szeretnék felelni

– mondta az Operaház főigazgatója az RTL-nek, majd azt is hozzátette:

Tényleg úgy gondolja bárki, hogy miután engem a miniszterelnök másnap ki is tüntetett, és nagy kitüntetés számomra az is, hogy az Operaház élén lehetek, itt állok neki ellenzéki retorikával előjönni?

