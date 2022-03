„Nem akarjuk feladni” – folytatódott a pedagógussztrájk

Egész nap kongott az ürességtől a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, a diákok többsége a határozatlan ideig tartó sztrájk miatt csütörtökön is otthon maradt. Más intézményekben is sok volt a hiányzó, de van olyan iskola is, ahol szerdán csak egy egynapos szolidaritási sztrájkot tartottak, ma pedig már hagyományos rendben zajlott az oktatás.