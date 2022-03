Itt a kimutatás, mennyi vakcina van még Magyarországon

Továbbra is van elegendő vakcina ahhoz, hogy felvegye a koronavírus elleni oltást mindenki, aki szeretné. Eddig az országban 6,4 millióan vették fel az oltást. Most közzétették, mennyi oltóanyag van még raktáron.

A magas átoltottságnak is köszönhető, hogy a járvány ötödik hulláma visszahúzódott – olvasható a központi tájékoztató oldalon. A beoltottak száma Magyarországon jelenleg 6,4 millió fő, 60 százalékuk pedig már a megerősítő harmadik oltást is felvette. Eddig 239 ezren vették fel a negyedik oltást.

A koronavírus tájékoztató oldal emlékeztet: az oltás felvétele továbbra is folyamatosan biztosított a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál is. A kormány az Ukrajnából érkező menekültek számára is biztosítja a koronavírus elleni oltás lehetőségét. Az oltási akciónapok márciusban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton folytatódnak.

A kórházi oltópontokon továbbra is elérhető mind az öt, még rendelkezésre álló vakcina:

Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca és Janssen.

A háziorvosoknál az általuk leadott igények szerint elérhetők az egyes vakcinák.

A tájékoztatás szerint az eddig beérkezett 30 millió adag vakcinából mostanáig több mint 16,6 millió adagot oltottak el. Magyarország az első uniós beszerzésben összesen 24 millió adag oltóanyagot rendelt, ebből 23 millió adag már megérkezett.

Fotó: koronavirus.gov.hu

Az első gyermekvakcina-szállítmány 2021. december 13-án érkezett. Mostanáig összesen 516 ezer adag gyermekek oltására használt vakcina érkezett az országba. Az 5 és 11 év közötti gyermekek oltása regisztrációt követően történhet online időpontfoglalással kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosnál.

Fotó: koronavirus.gov.hu

Kiemelték: a sikeres beszerzéseknek köszönhetően Magyarország a rászoruló országoknak is tudott segíteni vakcinaadományokkal. Eddig 18 országban már közel ötmillió adag oltóanyaggal segítették a koronavírus elleni védekezést.

Jelenleg is több mint 8,9 millió adag vakcina áll még rendelkezésre.

A kormányzati tájékoztatás szerint Magyarország hosszú távú célja, hogy önellátó legyen oltóanyagokból, ezért épül Debrecenben a Nemzeti Oltóanyaggyár, ahol majd a jelenleg még fejlesztés alatt álló, magyar koronavírus elleni vakcina gyártását is tervezik.