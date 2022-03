Kövér László: Jogosak a tanárok követelései

Lakossági fórumot tartott Mosonmagyaróváron Nagy István agrárminiszter és Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A fórumon a bérek is szóba kerültek, mellyel kapcsolatban Kövér László elmondta: az orvosbér és a szakmunkásbér arányai tekintetében már jól állnak, de a tanárok fizetésén még van mit javítani.

Tehát ebben az értelemben természetesen egyetértünk a pedagógusok követeléseivel. Épp itt az ideje, és reméljük, hogy lesz módunk és érkezésünk is foglalkozni újra az ő fizetésükkel, jövedelmükkel

– idézte a Telex az Országgyűlés elnökét, aki hangsúlyozta azt is, hogy a kormány mindenkinek igyekszik emelni a bérét, de ez nem megy egyszerre, vannak, akik csak később kapják meg.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerdától határozatlan ideig tartó sztrájk indult az oktatási intézményekben, a munkabeszüntetést a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a magasabb bérek és a munkaterhek csökkentésének reményében szervezte meg.

Előbbi már csak azért is égető, mert az érdekvédők jelzése szerint már most 12 ezer tanár és oktatásban dolgozó hiányzik a közoktatásból, az alacsony bérek miatt pedig alig vannak újonnan jelentkező pedagógushallgatók, ezen a helyzeten pedig a kormány januári pótlékemelése sem segített.

Korábban Gulyás Gergely is jogosnak nevezte a pedagógusok követeléseit, szerinte azok teljesítése a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb feladata. A Miniszterelnökséget vezető a közmédiában elmondta továbbá, hogy Brüsszelben most is tárgyalnak a következő hétéves költségvetésről, és legalább az ígért, háromszor 10 százalékos béremelés megvalósul. Orbán Viktor 2023-ra ígért komolyabb bérrendezést.

(Borítókép: Kövér László. Fotó: Kovács Tamás / MTI)