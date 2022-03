Feljelentést tesz Márki-Zay Péter, megunta, hogy kiforgatják a szavait

Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott pénteken a hódmezővásárhelyi ügyészség előtt, ahol elmondta: feljelentést tesz rémhírterjesztés és közösség elleni uszítás vádjával.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint Orbán Viktor és a kormánymédia tévesen állította, hogy kiképzetlen magyar katonákat küldene Ukrajnába.

A kormánypárti politikusok által felkapott mondat Márki-Zay Péter egyik interjújából lett kiragadva, amelyben úgy fogalmazott: magyar katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába, ha a NATO úgy kérné. Erről azonban egyelőre szó sincs, és ahogy később is írta közösségi oldalán: „Magyar katonáknak nincs helyük egy kontrollvesztett zsarnok háborújában.” Majd az ATV műsorában hasonlóan nyilatkozott a fegyverek adásának kérdésében.

Pénteki sajtótájékoztatóján a miniszterelnök-jelölt arra is felhívta a figyelmet, hogy valójában Orbán Viktor tárgyalt Boris Johsonnal magyar katonai részvételről az orosz–ukrán konfliktusban, és Orbán Viktor az, aki fegyvereket szállít Ukrajnába.

Márki-Zay Péter szerint a magyar miniszterelnök a NATO-csapatok magyarországi jelenlétét illetően is megváltoztatta korábbi álláspontját, és ugyanazt gondolja immár, mint az ellenzék.

„Ő is, mi is azt mondjuk, hogy a NATO védhet meg bennünket. (...) Nem akarunk magyar katonákat küldeni Ukrajnába” – nyomatékosította Márki Zay Péter, hozzátéve, hogy abban bízik, ezt egyszer Orbán Viktor is elismeri.

(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Papajcsik Péter / Index)